Выборы губернатора Свердловской области: второго тура не будет
Поступили первые неофициальные данные о предварительных результатах выборов губернатора Свердловской области.
Поступили первые неофициальные данные о предварительных результатах выборов губернатора Свердловской области.
Совпадают они в главном: второго тура не будет, победу одержал врио главы региона, единоросс Евгений Куйвашев. Его результат по разным данным — от 62 до 67%.
Второе место отдают коммунисту Алексею Парфенову (10−12%), третье — эсеру Дмитрию Ионину (7−8%). Игорь Торощин, Дмитрий Сергин и Константин Киселев расположились на 3−6 местах.
Напомним, прямые выборы главы Среднего Урала прошли впервые за последние 14 лет.