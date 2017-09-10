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20:14 (мск), источник: ЕАН

Выборы губернатора Свердловской области: второго тура не будет

Поступили первые неофициальные данные о предварительных результатах выборов губернатора Свердловской области.

Совпадают они в главном: второго тура не будет, победу одержал врио главы региона, единоросс Евгений Куйвашев. Его результат по разным данным — от 62 до 67%.

Второе место отдают коммунисту Алексею Парфенову (10−12%), третье — эсеру Дмитрию Ионину (7−8%). Игорь Торощин, Дмитрий Сергин и Константин Киселев расположились на 3−6 местах.

Напомним, прямые выборы главы Среднего Урала прошли впервые за последние 14 лет.

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