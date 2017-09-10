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20:36 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

В Москве закрылись участки для голосования на муниципальных выборах

Участки для голосования за депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований завершили свою работу в столице в 20:00.

Источник: РИА "Новости"

После закрытия участков начался подсчет голосов членами участковых избирательных комиссий.

Голосование прошло на 3 тыс. 298 избирательных участках, расположенных в 125 муниципальных образованиях и 325 округах. На его начало в избирательные бюллетени были включены 7 тыс. 516 кандидатов, которые претендуют в общей сложности на 1 тыс. 502 депутатских мандата.

В течение всего Единого дня голосования 10 сентября в Москве работал общественный штаб по наблюдению за выборами.

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