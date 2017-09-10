В Москве закрылись участки для голосования на муниципальных выборах

Голосование прошло на 3 тыс. 298 избирательных участках, расположенных в 125 муниципальных образованиях и 325 округах. На его начало в избирательные бюллетени были включены 7 тыс. 516 кандидатов, которые претендуют в общей сложности на 1 тыс. 502 депутатских мандата.