В Москве закрылись участки для голосования на муниципальных выборах
Участки для голосования за депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований завершили свою работу в столице в 20:00.
Участки для голосования за депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований завершили свою работу в столице в 20:00.
После закрытия участков начался подсчет голосов членами участковых избирательных комиссий.
Голосование прошло на 3 тыс. 298 избирательных участках, расположенных в 125 муниципальных образованиях и 325 округах. На его начало в избирательные бюллетени были включены 7 тыс. 516 кандидатов, которые претендуют в общей сложности на 1 тыс. 502 депутатских мандата.
В течение всего Единого дня голосования 10 сентября в Москве работал общественный штаб по наблюдению за выборами.