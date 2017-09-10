Итоговая явка на выборах в Свердловской области достигла 38%
Явка на выборах в Свердловской области, где выбирали губернатора и проходил ряд муниципальных кампаний, составила 38%.
Явка на выборах в Свердловской области, где выбирали губернатора и проходил ряд муниципальных кампаний, составила 38%.
Как заявил председатель облизбиркома Валерий Чайников, серьезных нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Свердловской области, на избирательных участках в муниципалитетах региона не зафиксировано. Явка избирателей на момент закрытия участков, по предварительным данным, составила около 38%.
Врио губернатора Евгений Куйвашев поблагодарил Валерия Чайникова, членов избирательных комиссий и всех, кто обеспечивал проведение Единого дня голосования в регионе, за проделанную работу. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы Свердловской области.
Напомним, явка избирателей на выборы главы соседнего Пермского края по состоянию на 19.00 мск составила 39%. В ЦИК назвали это высоким показателем.
В 2003 г. явка по Свердловской области, когда тоже выбирали губернатора, составила 33,61%. В 2016 г., когда регион выбирал депутатов областного заксобрания и Госдумы, превысила 41%.