Итоговая явка на выборах в Свердловской области достигла 38%

Как заявил председатель облизбиркома Валерий Чайников, серьезных нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Свердловской области, на избирательных участках в муниципалитетах региона не зафиксировано. Явка избирателей на момент закрытия участков, по предварительным данным, составила около 38%.

Врио губернатора Евгений Куйвашев поблагодарил Валерия Чайникова, членов избирательных комиссий и всех, кто обеспечивал проведение Единого дня голосования в регионе, за проделанную работу. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы Свердловской области.

Напомним, явка избирателей на выборы главы соседнего Пермского края по состоянию на 19.00 мск составила 39%. В ЦИК назвали это высоким показателем.