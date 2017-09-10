В Башкирии идет подсчет голосов на муниципальных выборах. Явка превысила 50%

В городе Белорецке на выборах депутатов Совета городского поселения проголосовал 23451 избиратель — 47,11% от общего числа избирателей, внесенных в списки. На выборах депутатов Совета городского поселения город Бирск проголосовало 10258 избирателей (31,62%). На выборах депутатов Совета сельского поселения Юматовский сельсовет проголосовало 1013 избирателей (37,95%).

Из шести именных участков, имеющихся на территории республики, голосование проходило на одном — избирательном участке имени Героя Советского Союза Тагира Кусимова в селе Аскарово Абзелиловского района. Из 2327 избирателей, включенных в список, проголосовало 1529, что составляет 65,71%. В городе Белорецке на специализированном избирательном участке № 1300, приспособленном для голосования слепых и слабовидящих избирателей, из 1053 избирателей, включенных в список, проголосовало 650, что составляет 61,73%.