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20:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии идет подсчет голосов на муниципальных выборах. Явка превысила 50%

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Избирательные участки Башкирии перешли в режим работы по подсчету голосов. По предварительным данным явка избирателей по республике составила 51,29%, в голосовании приняло участие 87885 избирателей, сообщили в Центризбиркоме региона.

В городе Белорецке на выборах депутатов Совета городского поселения проголосовал 23451 избиратель — 47,11% от общего числа избирателей, внесенных в списки. На выборах депутатов Совета городского поселения город Бирск проголосовало 10258 избирателей (31,62%). На выборах депутатов Совета сельского поселения Юматовский сельсовет проголосовало 1013 избирателей (37,95%).

Из шести именных участков, имеющихся на территории республики, голосование проходило на одном — избирательном участке имени Героя Советского Союза Тагира Кусимова в селе Аскарово Абзелиловского района. Из 2327 избирателей, включенных в список, проголосовало 1529, что составляет 65,71%. В городе Белорецке на специализированном избирательном участке № 1300, приспособленном для голосования слепых и слабовидящих избирателей, из 1053 избирателей, включенных в список, проголосовало 650, что составляет 61,73%.

В единый день голосования в республике проходили выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления — 171 избирательная кампания, в том числе три основные: выборы депутатов Совета городского поселения город Белорецк муниципального района Белорецкий район; выборы депутатов Совета городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район; выборы депутатов Совета сельского поселения Юматовский сельсовет муниципального района Уфимский район и 168 дополнительных избирательных кампаний по выборам депутатов в представительные органы местного самоуправления различных уровней.

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