Жители Ростовской области голосуют неохотно
На избирательные участки пришло чуть более 21% избирателей.
На избирательные участки пришло чуть более 21% избирателей.
Жители Донского региона стали нечастыми посетителями избирательных участков, расположенных в 13 муниципальных образованиях. Это следует из предварительных данных, собранных территориальными избирательными комиссиями, передаёт ИА REGNUM 10 сентября.
В единый день голосования сделали свой выбор в пользу тех или иных кандидатов по состоянию на 18:00 более 12 тыс. человек. Общая явка немногим превысила 21%.
Напомним, в Ростовской области сегодня, 10 сентября, открыто 44 избирательных участка. В списки избирателей включено 58,5 тыс. человек. Выборы проходят в 13 муниципальных образованиях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутатов представительных органов власти в городских округах и сельских поселениях выбирают в