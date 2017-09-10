Жители Ростовской области голосуют неохотно

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Жители Донского региона стали нечастыми посетителями избирательных участков, расположенных в 13 муниципальных образованиях. Это следует из предварительных данных, собранных территориальными избирательными комиссиями, передаёт ИА REGNUM 10 сентября.

В единый день голосования сделали свой выбор в пользу тех или иных кандидатов по состоянию на 18:00 более 12 тыс. человек. Общая явка немногим превысила 21%.

Напомним, в Ростовской области сегодня, 10 сентября, открыто 44 избирательных участка. В списки избирателей включено 58,5 тыс. человек. Выборы проходят в 13 муниципальных образованиях.