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20:24 (мск), источник: РИА Крым

Французские политики назвали выборы в Севастополе демократичными

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости (Крым). Французские политики Тьерри Мариани и Николя Дюик заявили о демократичности проводимых в Севастополе выборов губернатора города.

Источник: РИА "Новости"

Иностранные гости прибыли в Севастополе, где посетили несколько избирательных участков, на которых горожане впервые избирали губернатора.

«Я третий раз в Крыму после возвращения в Россию… Мы приехали в Севастополь, потому что это первые выборы. Выборы в Севастополе — символические, они отличаются от выборов в других областях РФ. Мы констатируем, что выборы проходят в обычных условиях, они проходят демократично», — сказал Мариани на пресс-конференции.

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Николя Дюик также отметил законность и демократичность избирательных процедур в Севастополе. «Люди в Крыму спокойно живут и спокойно работают. Мы хотим констатировать, что это исторический день, потому что жители вашего города впервые выбирают губернатора Севастополя», — сказал Дюик.

Всего в списки избирателей в Севастополе внесено более 311 тыс человек. Голосование было организовано на 184 участках. За должность главы города борются пять кандидатов.

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