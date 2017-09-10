На украинской границе начались столкновения сторонников Саакашвили и силовиков

Источник: РИА "Новости"

Соратникам бывшего губернатора Одесской области удалось прорвать оцепление на КПП. После этого Саакашвили пешком в окружении своих сторонников прошел на территорию Украины.

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Политик на автобусе беспрепятственно миновал польский КПП «Медыка», однако перед «Шегини» путь ему преградили украинские силовики.

«Перед нами стоит спецназ в экипировке Советского Союза, со щитами. Дали приказ, закрыли полностью пункт пропуска для всех и намереваются нас не подпустить близко», — рассказал Саакашвили.