На Кубани завершились выборы в краевой парламент

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В Краснодарском крае закрылись все избирательные участки, работавшие в единый день голосования для волеизъявления граждан. Всего их было организовано 2779. Избирательные комиссии начали подсчёт голосов, передаёт ИА REGNUM 10 сентября.

По состоянию на 18:00 явка в регионе составила 33,46%. На избирательные участки пришли отдать свои голоса за понравившегося кандидата более 1,349 млн избирателей. Лидерство по активности граждан, имеющих право голоса, сохраняет Новороссийский округ. Здесь свой гражданский долг выполнили 55,69% избирателей. Самая низкая явка зафиксирована в Калининском округе — 12,44%.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Кубани состоялись 110 избирательных кампаний. Основная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва. Всего по итогам голосования в новый состав войдут не 100, как ранее, а 70 парламентариев. Половина — по одномандатным округам, вторая половина — по территориальным партийным спискам.