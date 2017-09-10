Явка на выборах в Самарской области на 15:00 составила 17,45%
В воскресенье, 10 сентября, в регионе проходят выборы в представительные органы власти. Депутатов выбирает 21 муниципалитет, включая три внутригородских района Самары.
В воскресенье, 10 сентября, в регионе проходят выборы в представительные органы власти. Депутатов выбирает 21 муниципалитет, включая три внутригородских района Самары.
По данным Самарского избиркома, явка на 15:00 составила 17,45%. Лидером по явке стало сельского поселение Большая Константиновка Кошкинского района. Здесь на участки пришло 100% избирателей, что составило 36 человек. Ранее, в 2015 г. избиратели сельского поселения Большая Константиновка уже демонстрировали 100% явку на выборах депутатов Собрания представителей. На втором месте избиратели сельского поселения Новая Бинорадка Ставропольского района. Там явка на 15:00 составила 78,95% или 75 избирателей. Замыкает тройку лидеров сельское поселение Падовка Пестравского района. Здесь на избирательный участок пришло 77,42% или 96 человек).
Противоположная тенденция по явке наблюдается в столице региона. Так, на дополнительных выборах в Кировском районе явка на 15:00 составила всего 7,72% или 811 избирателей. В Ленинском районе на участки пришли 11,64% или 448 избирателей.