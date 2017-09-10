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21:21 (мск), источник: ЕАН

Евгений Куйвашев сделал первые программные заявления после выборов

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за активную гражданскую позицию, проявленную на выборах.

«Если говорить о последних выборах губернатора в 2003 году, то, можно сказать, что интерес на нынешних выборах гораздо выше. Поэтому хочу всех свердловчан поблагодарить за активность», — заявил Куйвашев в прямом эфире телеканала «Россия 24».

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«Погода никоим образом не повлияла на явку избирателей. В этом смысле у нас погода всегда хорошая, несмотря на то, что бывает дождь и ветер. Все, кто хотел прийти на избирательные участки, пришли и будут приходить при любой погоде», — добавил глава региона.

«Наша команда шла на выборы с региональной программой “Пятилетка развития”, в которой очень подробно описан ход решения вопросов, поставленных перед нами жителями Свердловской области. Утверждение “Пятилетки развития” станет одним из первых документов, который примут региональные власти. Среди первоочередных вопросов, в частности, вопрос здравоохранения. Речь идет о кадровом обеспечении врачами малых и средних городов. Документы, которые позволят ускорить реализацию этих программ, также будут подписаны вближайшее время», — сказал врио губернатора Свердловской области.

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