Евгений Куйвашев сделал первые программные заявления после выборов

«Если говорить о последних выборах губернатора в 2003 году, то, можно сказать, что интерес на нынешних выборах гораздо выше. Поэтому хочу всех свердловчан поблагодарить за активность», — заявил Куйвашев в прямом эфире телеканала «Россия 24».

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«Погода никоим образом не повлияла на явку избирателей. В этом смысле у нас погода всегда хорошая, несмотря на то, что бывает дождь и ветер. Все, кто хотел прийти на избирательные участки, пришли и будут приходить при любой погоде», — добавил глава региона.