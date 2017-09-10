Евгений Куйвашев сделал первые программные заявления после выборов
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за активную гражданскую позицию, проявленную на выборах.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за активную гражданскую позицию, проявленную на выборах.
«Если говорить о последних выборах губернатора в 2003 году, то, можно сказать, что интерес на нынешних выборах гораздо выше. Поэтому хочу всех свердловчан поблагодарить за активность», — заявил Куйвашев в прямом эфире телеканала «Россия 24».
«Погода никоим образом не повлияла на явку избирателей. В этом смысле у нас погода всегда хорошая, несмотря на то, что бывает дождь и ветер. Все, кто хотел прийти на избирательные участки, пришли и будут приходить при любой погоде», — добавил глава региона.
«Наша команда шла на выборы с региональной программой “Пятилетка развития”, в которой очень подробно описан ход решения вопросов, поставленных перед нами жителями Свердловской области. Утверждение “Пятилетки развития” станет одним из первых документов, который примут региональные власти. Среди первоочередных вопросов, в частности, вопрос здравоохранения. Речь идет о кадровом обеспечении врачами малых и средних городов. Документы, которые позволят ускорить реализацию этих программ, также будут подписаны вближайшее время», — сказал врио губернатора Свердловской области.