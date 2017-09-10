В Севастополе завершилось голосование на выборах губернатора

Источник: РИА "Новости"

«Все завершено. Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей вместе с членами комиссий с правом совещательного голоса начинают подсчет голосов. Эта процедура достаточно продолжительная», — сказал он.

По словам Петухова, ожидается, что первые протоколы «будут готовы к 11−12 часам ночи». Результаты выборов объявят 11 сентября.

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Вместе с тем глава Избиркома отметил, что нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов, не зафиксировано. «Нарушения, которые с нашей точки зрения могут поставить под сомнения процесс голосования, в севастопольскую Избирательных комиссию не поступили», — констатировал он.

В единый день голосования в Севастополе впервые проходили выборы губернатора. До этого глава города утверждался депутатами местного Заксобрания, а кандидатура вносилась президентом страны. На эту должность претендуют пять человек.