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20:44 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе завершилось голосование на выборах губернатора

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости (Крым). В Севастополе завершилось голосование на выборах губернатора, все участки в 20.00 закрылись. Об этом журналистам сообщил глава местного Избиркома Александр Петухов.

Источник: РИА "Новости"

«Все завершено. Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей вместе с членами комиссий с правом совещательного голоса начинают подсчет голосов. Эта процедура достаточно продолжительная», — сказал он.

По словам Петухова, ожидается, что первые протоколы «будут готовы к 11−12 часам ночи». Результаты выборов объявят 11 сентября.

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Вместе с тем глава Избиркома отметил, что нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов, не зафиксировано. «Нарушения, которые с нашей точки зрения могут поставить под сомнения процесс голосования, в севастопольскую Избирательных комиссию не поступили», — констатировал он.

В единый день голосования в Севастополе впервые проходили выборы губернатора. До этого глава города утверждался депутатами местного Заксобрания, а кандидатура вносилась президентом страны. На эту должность претендуют пять человек.

В регионе зарегистрированы более 311 тыс избирателей. Голосование организовано на 184 участках, в том числе на двух выездных и на двух кораблях Черноморского флота.

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