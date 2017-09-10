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20:48 (мск), источник: ИА REGNUM

Более трети избирателей проголосовали на выборах в Волгоградской области

Наблюдатели отмечают, что единый день голосования в регионе проходил спокойно и корректно.

Источник: Reuters

В Волгоградской области завершено голосование по 77 избирательным кампаниям. В регионе ровно в 20:00 завершили работу все избирательные участки, передаёт ИА REGNUM 10 сентября.

По состоянию на 18:00 на довыборах в Волгоградскую областную думу проголосовало 31 383 избирателей или 15,78%. Явка по Среднеахтубинскому округу № 9 приблизилась к 20,7%, по Дзержинскому округу № 15 составила 10,64%.

На выборах в органы местного самоуправления явка в целом по региону составила 33,72% — проголосовало более 40,2 тыс. избирателей. В лидерах — Нижнедобринское сельское поселение, где выбирают главу. Проголосовало 58,94% избирателей.

Также активно голосовали за нового главу в Тростянском сельском поселении Еланского района (53,02%), Большетерновском сельском поселении Чернышковского района (55,81%), Верхнедобринском сельском поселении Жирновского района (55,16%).

Как отметили наблюдатели, единый день голосования в Волгоградской области проходил спокойно и корректно. Всего в единый день голосования политическими партиями и кандидатами были заявлены 465 наблюдателей для работы на избирательных участках.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Волгоградской области выбирали двух областных депутатов, 46 глав сельских поселений, 267 депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего планируется распределить 315 мандатов.

Дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной думы прошли по Дзержинскому избирательному округу № 15 и Среднеахтубинскому избирательному округу № 9. На два депутатских мандата в областном парламенте претендовали 10 кандидатов.

Выборы в органы местного самоуправления состоялись в 17 районах Волгоградской области — в поселениях Быковского, Городищенского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Иловлинского, Камышинского, Киквидзенского, Котельниковского, Котовского, Ленинского, Нехаевского, Новоаннинского, Ольховского, Палласовского, Старополтавского и Чернышковского районов. Кроме того, новый состав городской думы избрали жители городского округа города Михайловка.

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