Избирательные участки в Нижегородской области на выборах и довыборах завершили свою работу

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили в избирательной комиссии Нижегородской области, участки закрылись в 20:00 10 сентября.

Напомним, что 10 сентября проходили довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода по трем округам №№ 18, 27 и 31 вместо депутата Владимира Панова, который был избран в Госдуму РФ и депутатов Олега Сорокина и Александра Бочкарева, которые стали депутатами Законодательного собрания Нижегородской области в сентябре 2016 года. По данным на 18:00 явка составила 11,25%.

Утром 10 сентября все 213 избирательных участков начали свою работу.

Также отметим, что сегодня выборы прошли в 67 городах, сельсоветах и городских округах Нижегородской области. По итогам нижегородцы выберут 172 депутатов. Выборы новых созывов советов депутатов прошли в Шахунском, Первомайском и Ардатовском городских округах, а также в Кстове. В остальных 63 муниципальных образованиях и сельсоветах прошли довыборы депутатов.