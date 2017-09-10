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20:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Избирательные участки в Нижегородской области на выборах и довыборах завершили свою работу

Нижний Новгород. 10 сентября. НТА-Приволжье — Избирательные участки в Нижегородской области на выборах и довыборах завершили свою работу.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили в избирательной комиссии Нижегородской области, участки закрылись в 20:00 10 сентября.

Напомним, что 10 сентября проходили довыборы в Гордуму Нижнего Новгорода по трем округам №№ 18, 27 и 31 вместо депутата Владимира Панова, который был избран в Госдуму РФ и депутатов Олега Сорокина и Александра Бочкарева, которые стали депутатами Законодательного собрания Нижегородской области в сентябре 2016 года. По данным на 18:00 явка составила 11,25%.

Утром 10 сентября все 213 избирательных участков начали свою работу.

Также отметим, что сегодня выборы прошли в 67 городах, сельсоветах и городских округах Нижегородской области. По итогам нижегородцы выберут 172 депутатов. Выборы новых созывов советов депутатов прошли в Шахунском, Первомайском и Ардатовском городских округах, а также в Кстове. В остальных 63 муниципальных образованиях и сельсоветах прошли довыборы депутатов.

Всего на выборы и довыборы в единый день голосования было выдвинуто 585 кандидатов в депутаты и 512 из них были зарегистрированы: 84 из них самовыдвиженцы, а остальные представляют партии. Среди партий-участников выборов и довыборов «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Великое отечество» и «Партия Роста».

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