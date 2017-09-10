Окончательная явка на выборах в Пермском крае будет больше 40%

По Перми этот показатель будет равен 37%. Для сравнения, итоговая явка по краю в прошлогодний единый день голосования (18 сентября), когда проходили выборы в Госдуму, краевое заксобрание и Пермскую думу, составила 35,1%. Ранее «Ъ» сообщал, что краевые власти рассчитывали на участие в выборах губернатора не менее 50% избирателей.



Напомним в Пермском крае проходило голосование по выборам губернатора. Также в территориях края состоялось голосование по ряду муниципальных кампаний. Наиболее крупные из них — выборы депутатов дум Губахинского и Лысьвенского городских округов, а также земских собраний Октябрьского и Суксунского районов.