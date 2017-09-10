Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разведка США пожалела, что не добили Россию при Ельцине
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
В РФ ответили Меркель на сравнение Крыма с воссоединением ГДР
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Новейшая ПВО "Сосна" сбивает цели на пролете: СМИ публикуют видео
Осиная талия: Володина предстала в купальнике
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
"Русская Кардашьян" порадовала Сеть "прелестями в песке" - СМИ
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
«Ирма» нанесет сокрушительный удар по Санкт-Петербургу (Флорида)
Меркель ответили на сравнение Крыма с историей ГДР
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
10В Саудовской Аравии начался Хадж
21:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Окончательная явка на выборах в Пермском крае будет больше 40%

В Пермском крае завершилась работа избирательных участков. По предварительным данным «Ъ», итоговая явка избирателей по региону составит 41−43%.

По Перми этот показатель будет равен 37%. Для сравнения, итоговая явка по краю в прошлогодний единый день голосования (18 сентября), когда проходили выборы в Госдуму, краевое заксобрание и Пермскую думу, составила 35,1%. Ранее «Ъ» сообщал, что краевые власти рассчитывали на участие в выборах губернатора не менее 50% избирателей.

Напомним в Пермском крае проходило голосование по выборам губернатора. Также в территориях края состоялось голосование по ряду муниципальных кампаний. Наиболее крупные из них — выборы депутатов дум Губахинского и Лысьвенского городских округов, а также земских собраний Октябрьского и Суксунского районов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В России изменилось отношение к старости, сексу и смерти
ГИБДД готовится к резкому росту погибших в ДТП
Названы самые активные избиратели в России
Саакашвили прорвался через границу и направился во Львов
Политологи оценили показатели явки на выборах 10 сентября
Задержан глава дочерней компании «Роснефти»
«Локомотив» не смог обогнать «Зенит» в РФПЛ
Лавров рассказал, зачем были созданы зоны деэскалации в Сирии
Ураган «Ирма» оставил без света более миллиона жителей Флориды
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне попал в пробку. В аэропорту Как армейцы добирались в Португалию на матч с "Бенфикой" и почему два часа не могли пройти в Лиссабоне паспортный контроль
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь