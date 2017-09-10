Саакашвили прорвался через границу и направился во Львов

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, «после продолжительной пешей прогулки от КПП в окружении своих сторонников, поющих гимн и выкрикивающих патриотические лозунги», он сел в автомобиль и двинулся в сторону Львова.

Телеканалу Саакашвили сообщил, что пограничники провоцировали его сторонников, которые в ответ на их действия прорвали границу и пришли за ним. «Полиция себя вела цивилизованно, не трогая людей. Полиция с народом», — отметил он.

Также Саакашвили заявил, что «народ показал, что он не быдло».

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте «Шегини» на границе Украины с Польшей произошли столкновения между сторонниками Михаила Саакашвили и украинскими силовиками. Соратникам бывшего губернатора Одесской области удалось прорвать оцепление на КПП. После этого Саакашвили пешком в окружении своих сторонников прошел на территорию Украины.

Политик на автобусе беспрепятственно миновал польский КПП «Медыка», однако перед «Шегини» путь ему преградили украинские силовики. «Перед нами стоит спецназ в экипировке Советского Союза, со щитами. Дали приказ, закрыли полностью пункт пропуска для всех и намереваются нас не подпустить близко», — указывал Саакашвили.

10 сентября политик, лишенный украинского гражданства, в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити», который направлялся в Киев. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе.