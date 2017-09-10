Клинтон рассказала об ошибке, помешавшей стать президентом США
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
При этом она подчеркнула, что не несет ответственности за это. «Я говорила об этом раньше и скажу еще раз, что ответственность лежит на мне. Это было преподнесено в столь негативном ключе, и я не могла выпутаться из этого, и это никогда не прекращалось», — сказала бывший госсекретарь.
Скандал разразился вокруг служебной и частной переписки Хиллари Клинтон, которую она вела в бытность госсекретарем в 2009—2013 годах через собственные частные сервера. Ее обвинили в сокрытии информации, а также в том, что по ее вине могла произойти утечка государственных секретов.
В ходе расследования Клинтона передала властям около 30 тысяч писем с личного сервера, но удалила еще столько же, заявив, что они носили частный характер. Джеймс Коми, занимавший должность главы ФБР, заявил, что оснований для уголовного преследования Клинтон нет, но за 11 дней до президентских выборов расследование было возобновлено