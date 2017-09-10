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23:08 (мск), источник: РИА Новости

Клинтон рассказала об ошибке, помешавшей стать президентом США

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что главной ошибкой, которая помешала ей победить на президентских выборах в 2016 году, стало использование личной почты для рабочей переписки.

Источник: Reuters
«Думаю, что главной ошибкой из тех, которые я совершила, было использование персональной электронной почты», — сказала Клинтон в интервью телеканалу CBS, комментируя свое поражение Дональду Трампу.

При этом она подчеркнула, что не несет ответственности за это. «Я говорила об этом раньше и скажу еще раз, что ответственность лежит на мне. Это было преподнесено в столь негативном ключе, и я не могла выпутаться из этого, и это никогда не прекращалось», — сказала бывший госсекретарь.

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Скандал разразился вокруг служебной и частной переписки Хиллари Клинтон, которую она вела в бытность госсекретарем в 2009—2013 годах через собственные частные сервера. Ее обвинили в сокрытии информации, а также в том, что по ее вине могла произойти утечка государственных секретов.

В ходе расследования Клинтона передала властям около 30 тысяч писем с личного сервера, но удалила еще столько же, заявив, что они носили частный характер. Джеймс Коми, занимавший должность главы ФБР, заявил, что оснований для уголовного преследования Клинтон нет, но за 11 дней до президентских выборов расследование было возобновлено из-за обнаружения новых писем. За два дня до выборов Коми заявил, что новые факты не повлияли на позицию ФБР, что де-факто означало закрытие дела.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Николай Будуров
Уважаемая госпожа Х. Клинтон даже не догадывается, что никто не знает, где начало того конца, которым оканчивается начало. Об этом знает только Отец Небесный
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