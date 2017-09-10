Клинтон рассказала об ошибке, помешавшей стать президентом США

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«Думаю, что главной ошибкой из тех, которые я совершила, было использование персональной электронной почты», — сказала Клинтон в интервью телеканалу CBS, комментируя свое поражение Дональду Трампу.

При этом она подчеркнула, что не несет ответственности за это. «Я говорила об этом раньше и скажу еще раз, что ответственность лежит на мне. Это было преподнесено в столь негативном ключе, и я не могла выпутаться из этого, и это никогда не прекращалось», — сказала бывший госсекретарь.

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Скандал разразился вокруг служебной и частной переписки Хиллари Клинтон, которую она вела в бытность госсекретарем в 2009—2013 годах через собственные частные сервера. Ее обвинили в сокрытии информации, а также в том, что по ее вине могла произойти утечка государственных секретов.