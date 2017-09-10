По результатам экзитполов на выборах губернатора Прикамья побеждает Решетников

Согласно опросу избирателей на выходе из избирательных участков, за Решетникова проголосовало 77%. Вслед за ним расположились Ирина Филатова (КПРФ) и Олег Постников (ЛДПР).
Отчасти эта информация подтверждается протоколом с одного из прикамских УИКов, размещенном в паблике фейсбука «Подслушано избирком».
Согласно данному документу, на одном из участков за Максима Решетникова проголосовали 476 избирателей, за Ирину Филатову — 52, за Олега Постникова — 33, за Владимира Аликина («Справедливая Россия» — 26, за Андрея Степанова («Патриоты России») — 15.
По данным экзитполов, явка на губернаторских выборах составит минимум 41%.