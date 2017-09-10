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22:08 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

По результатам экзитполов на выборах губернатора Прикамья побеждает Решетников

ПЕРМЬ, 10 сентября, ФедералПресс. Как стало известно «ФедералПресс», по данным экзитполов, победу на выборах губернатора Пермского края одержал действующий глава региона Максим Решетников.

Источник: РИА "Новости"

Согласно опросу избирателей на выходе из избирательных участков, за Решетникова проголосовало 77%. Вслед за ним расположились Ирина Филатова (КПРФ) и Олег Постников (ЛДПР).

Отчасти эта информация подтверждается протоколом с одного из прикамских УИКов, размещенном в паблике фейсбука «Подслушано избирком».

Согласно данному документу, на одном из участков за Максима Решетникова проголосовали 476 избирателей, за Ирину Филатову — 52, за Олега Постникова — 33, за Владимира Аликина («Справедливая Россия» — 26, за Андрея Степанова («Патриоты России») — 15.

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По данным экзитполов, явка на губернаторских выборах составит минимум 41%.

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