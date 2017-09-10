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22:09 (мск), источник: РИА Новости

Exit poll: на выборах губернатора Севастополя побеждает Овсянников

Exit poll, проведенные сотрудниками центра социологических исследований Севастопольского госуниверситета (СевГУ), свидетельствуют о победе на выборах губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова с результатом 65,4% голосов, сообщила руководитель центра социологических исследований СевГУ Ольга Ярмак.

Источник: Reuters

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Exit poll, проведенные сотрудниками центра социологических исследований Севастопольского госуниверситета (СевГУ), свидетельствуют о победе на выборах губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова с результатом 65,4% голосов, сообщила руководитель центра социологических исследований СевГУ Ольга Ярмак.

Выборы губернатора Севастополя путем прямого волеизъявления горожан впервые прошли 10 сентября в единый день голосования, 180 постоянных и еще четыре избирательных участка в городе закрылись в 20.00, идет обработка результатов.

«Exit poll был завершен в 18 часов, результаты такие: Овсянников — 65,4%, Кияшко (КПРФ) — 11,3%. Журавлев (ЛДПР) — 5,5%, Ермаков (“Патриоты России”) — 1,8%, Кряжев (КПСС) — 0,5%», — сказала Ярмак на пресс-конференции в Севастополе.

Первые предварительные официальные итоги голосования в Севастополе ожидаются после 22 часов и будут оглашены в горизбиркоме.

За должность главы исполнительной власти Севастополя на выборах боролись пять зарегистрированных кандидатов: Иван Ермаков от «Патриотов России», Илья Журавлев от ЛДПР, Роман Кияшко от КПРФ, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, выдвинутый региональным отделением «Единой России».

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