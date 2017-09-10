В России завершились выборы
Избирательные участки завершили свою работу во всех регионах России, где проходят выборы. Об этом сообщили организаторы
Избирательные участки завершили свою работу во всех регионах России, где проходят выборы. Об этом сообщили организаторы
Прямые выборы глав субъектов прошли в 16 регионах — в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.
Кроме того, выборы депутатов законодательных собраний прошли в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.
В столице прошли выборы советов депутатов в 125 районах — всех районах старой Москвы, кроме Щукина, а также в городском округе Троицк в Новой Москве. Всего по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.