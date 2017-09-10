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22:16 (мск), источник: Lenta.Ru

В России завершились выборы

Избирательные участки завершили свою работу во всех регионах России, где проходят выборы. Об этом сообщили организаторы онлайн-марафона «Ночь выборов».

Источник: РИА "Новости"

Прямые выборы глав субъектов прошли в 16 регионах — в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

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Кроме того, выборы депутатов законодательных собраний прошли в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

В столице прошли выборы советов депутатов в 125 районах — всех районах старой Москвы, кроме Щукина, а также в городском округе Троицк в Новой Москве. Всего по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Геннадий сапрунов
Коррупция среди верхов во власти , отсутствие выбора , нищета среди населения....., оболванивание народа...
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