В Калининградской области завершились губернаторские выборы

По предварительным данным, значительных происшествий, которые могли бы повлиять на процесс, в течение дня не случилось.

Известна явка избирателей за час до закрытия участков — 37,47% от общего числа. Напомним, что на проходивших два года назад в Калининградской области губернаторских выборах общая явка составила 39,47%.