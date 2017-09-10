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22:22 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградской области завершились губернаторские выборы

Минуту назад в Калининградской области закрылись 546 избирательных участков по выборам губернатора региона.

По предварительным данным, значительных происшествий, которые могли бы повлиять на процесс, в течение дня не случилось.

Известна явка избирателей за час до закрытия участков — 37,47% от общего числа. Напомним, что на проходивших два года назад в Калининградской области губернаторских выборах общая явка составила 39,47%.

Смогли ли калининградские избиратели за оставшийся час преодолеть эту планку, читатели нашего портала узнают совсем скоро.

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