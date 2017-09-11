Выборы в Ростовской области: идёт подсчёт голосов

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В Ростовской области, как и по всей стране, ровно в 20:00 закрылись двери избирательных участков. Сразу после этого территориальные комиссии приступили к подсчёту голосов. Итоги единого дня голосования будут подведены ночью, результаты озвучат 11 сентября. Об этом ИА REGNUM проинформировали в облизбиркоме.

Уточняется, что подсчёт голосов на 33 избирательных участках вёлся с помощью технологии QR-кодирования. Эту систему решено было опробовать перед тем, как она будет применена на президентских выборах в 2018 году. На остальных 11 избирательных участках работают комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Отметим, выборы депутатов представительных органов власти состоялись под контролем 368 наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса, а также представителей правозащитных организаций.

Жители Ростовской области неохотно шли на избирательные участки. По информации, актуальной на 18:00, явка в 13 муниципалитетах немногим превысила 21%.

В целом единый день голосования прошёл достаточно спокойно. О грубых нарушениях не сообщается. С 1 сентября начала работу «горячая линия», операторы которой принимают звонки от жителей Дона. В день голосования звонки принимаются круглосуточно. Телефоны в облизбиркоме будут работать до 13 сентября.