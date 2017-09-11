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09:07 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области явка на выборах составила 41,92 процента

В списках избирателей более 211 тысяч человек.

Источник: Новости Воронежа

В Воронежской области по данным на полвосьмого вечера воскресенья, 10 сентября 2017 года, участие в голосовании приняли почти 88 тысяч человек.

На 18:00 явка составляла 41,92 процента. Выборы в советы народных депутатов проходят в Бутурлиновском, Богучарском, Грибановском, Петропавловском и Поворинском районах. В полусотне городов и селах в 14 района области избирают глав и депутатов органов местного самоуправления.

В Воронежской области на выборах зарегистрированы 1 158 кандидатов. В то же время избирателей в списках — 211,8 тысячи человек.

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