В Воронежской области явка на выборах составила 41,92 процента

Источник: Новости Воронежа

В Воронежской области по данным на полвосьмого вечера воскресенья, 10 сентября 2017 года, участие в голосовании приняли почти 88 тысяч человек.

На 18:00 явка составляла 41,92 процента. Выборы в советы народных депутатов проходят в Бутурлиновском, Богучарском, Грибановском, Петропавловском и Поворинском районах. В полусотне городов и селах в 14 района области избирают глав и депутатов органов местного самоуправления.