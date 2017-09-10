Кандидат в столичные депутаты пожаловался в полицию на самого себя
Кандидат в столичные муниципальные депутаты от «Справедливой России» дважды проголосовал на выборах,
Кандидат в столичные муниципальные депутаты от «Справедливой России» дважды проголосовал на выборах,
По словам Реута, инцидент произошел в районе Басманный. Кандидат сначала проголосовал досрочно в территориальной избирательной комиссии, а в единый день голосования — в участковой. «Ему по
После этого справоросс «побежал в правоохранительные органы рассказывать, как он обвел вокруг пальца избирательную комиссию».
Ранее сообщалось, что в районе Метрогородок был разоблачен избиратель, который пытался проголосовать второй раз, переодевшись.
По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, во время единого голосования по ходу московских выборов на горячую линию поступило свыше 500 жалоб.
10 сентября в Москве прошли выборы депутатов районных советов 125 столичных муниципалитетов. В общей сложности по итогам голосования будет распределено свыше 1,5 тысячи мандатов.