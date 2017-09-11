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06:10 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев рассказал о кадровых перестановках в свердловском правительстве

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который, по предварительным данным, побеждает на выборах главы региона, дал понять, что правительство могут ждать кадровые или структурные изменения.

Также он рассказал, каким будет первое постановление нового кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.

На вопрос журналистов он заявил: «Да все узнаете скоро. Какой ожидаемый вопрос, такой ожидаемый ответ».

При этом, он отметил, что одним из первых будет постановление правительства по реализации «Пятилетки развития». «Там будут конкретные ответственные лица, сроки и индикаторы», — сказал врио губернатора.

Куйвашев также признался, что сегодняшний день для него «ответственный и волнительный», а кроме того, «заряжает на работу».

Напомним, в последний раз правительство Свердловской области реформировалось год назад, по итогам был упразднен отдельный пост председателя правительства, эту должность стал совмещать сам губернатора, у него появилось два первых заместителя: Владимир Тунгусов, который остался руководителем администрации губернатора и курирует вопросы внутренней политики, и Алексей Орлов, в ведомстве которого — вопросы социально-экономического развития региона.

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Куйвашев рассказал о кадровых перестановках в свердловском правительстве
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