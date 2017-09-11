Куйвашев рассказал о кадровых перестановках в свердловском правительстве

Также он рассказал, каким будет первое постановление нового кабмина, передает корреспондент Накануне.RU.

На вопрос журналистов он заявил: «Да все узнаете скоро. Какой ожидаемый вопрос, такой ожидаемый ответ».

При этом, он отметил, что одним из первых будет постановление правительства по реализации «Пятилетки развития». «Там будут конкретные ответственные лица, сроки и индикаторы», — сказал врио губернатора.

Куйвашев также признался, что сегодняшний день для него «ответственный и волнительный», а кроме того, «заряжает на работу».