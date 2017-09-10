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23:14 (мск), источник: СуперОмск

Избирком огласил первые итоги выборов в Омский горсовет

Городская избирательная комиссия обнародовала предварительные итоги выборов депутатов Омского городского совета по результатам подсчётов 59% бюллетеней.

Источник: Reuters

По одномандатным округам картина победителей следующая:

  • Округ № 1 — Ирина Матвеенко (ЕР)
  • Округ № 2 — Сергей Грушичев (ЕР)
  • Округ № 3 — Сергей Дроздов (ЕР)
  • Округ № 4 — Дмитрий Петренко (КПРФ)
  • Округ № 5 — Георгий Архипов (ЕР)
  • Округ № 6 — Олег Афанасьев (ЕР)
  • Округ № 7 — Дмитрий Сахань (ЕР)
  • Округ № 8 — Алексей Сокин (ЕР)
  • Округ № 9 — Иван Ивченко (КПРФ)
  • Округ № 10 — Аркадий Лунёв (ЕР)
  • Округ № 11 — Ринат Карымов (ЕР)
  • Округ № 12 — Алексей Провозин (ЕР)
  • Округ № 13 — Алексей Саяпин (ЕР)
  • Округ № 14 — Александр Мураховский (ЕР)
  • Округ № 15 — Светлана Студеникина (ЕР)
  • Округ № 16 — Юрий Козловский (ЕР)
  • Округ № 17 — Андрей Ткачук (ЕР)
  • Округ № 18 — Александр Калякин (ЕР)
  • Округ № 19 — Виталий Путинцев
  • Округ № 20 — Лариса Горностаева (ЕР)

По региональным спискам коммунисты удержали первенство по 4,9 и 12 округам, в остальных большинство было у «Единой России».

В целом по Омску у «единоросов» 38,39%, у КПРФ — 28,83%, у ЛДПР — 10,88%, «Справедливой России» — 10,82%, «Коммунистов России» — 6,35%.

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