Избирком огласил первые итоги выборов в Омский горсовет
Городская избирательная комиссия обнародовала предварительные итоги выборов депутатов Омского городского совета по результатам подсчётов 59% бюллетеней.
Городская избирательная комиссия обнародовала предварительные итоги выборов депутатов Омского городского совета по результатам подсчётов 59% бюллетеней.
По одномандатным округам картина победителей следующая:
По региональным спискам коммунисты удержали первенство по 4,9 и 12 округам, в остальных большинство было у «Единой России».
В целом по Омску у «единоросов» 38,39%, у КПРФ — 28,83%, у ЛДПР — 10,88%, «Справедливой России» — 10,82%, «Коммунистов России» — 6,35%.