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03:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивосток на выборах-2017 показал рекордно низкую явку в РФ: лидирует «Единая Россия»

За партию власти, по предварительным данным, проголосовало 40%, на втором месте КПРФ с 22% (ОБНОВЛЯЕТСЯ).

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.

Выборы в Думу города Владивостока, прошедшие 10 сентября, показали рекордно низкую явку по сравнению с другими городами России, где также выбирали депутатов административных центров. В краевой столице на избирательные участки пришло 14% избирателей. По данным избиркома на 9.30 11 сентября, лидирует партия «Единая Россия», за которую отдали свои голоса 40,59% избирателей, принявших участие в голосовании. КПРФ на втором месте, сообщает ИА PrimaMedia.

В воскресенье завершились более 6 тысяч избирательных кампаний по всей стране. И, судя по предварительным результатам, «Единая Россия» победила почти везде. Отличительной чертой стала крайне низкая активность избирателей.

Так, по данным Центризбиркома, самая высокая явка избирателей зафиксирована в Мордовии (71,2%), Саратовской (52,4%) и Белгородской (47,5%) областях. В остальных регионах она была ниже 40%. Аутсайдерами среди «губернаторских» регионов оказались Карелия (23,5%), Новгородская (24,8%), Калининградская (26,3%) и Кировская (27,2%) области.

На выборах в гордумы столиц субъектов активность избирателей была еще ниже. Абсолютный антирекорд дня поставил Владивосток с явкой порядка 14%. В абсолютных цифрах это более 62 тысяч голосов. Лидер по явке в Дальневосточном федеральном округе на муниципальных выборах — Якутск, где в выборах мэра приняло участие 37,7% избирателей.

Эксперты отмечают, что тенденцию на низкую явку, скорее всего, будут пытаться представлять как естественную. «Мы сейчас услышим много слов о пользе естественной низкой явки и об отсутствии существенных нарушений, — цитирует политолога Константина Калачева газета “Ведомости”. — Нарушений и правда меньше, но логика тут простая: меньше конкурентности — меньше нарушений».

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Избирательная комиссия во Владивостоке зафиксировала 60 тысяч действительных бюллетеней. Выявлен высокий процент испорченных бюллетеней — 2,6 тысячи. Стоит отметить, что высокой во Владивостоке оказалась явка на досрочное голосование — таким правом воспользовалось 16 тысяч избирателей. Добавим, что в 2012 году в выборам в Думу города Владивостока приняло участие 12,5% избирателей. Но тогда не применялось досрочное голосование.

По предварительным данным, на выборах во Владивостоке с результатом 40,59% лидирует «Единая Россия». За партию власти проголосовало 25 422избирателей.

За КПРФ проголосовало 22,27% избирателей (13 951 человек).

Владивосток проголосовал: участки закрыты, комиссии приступили к подсчету голосов.

Расклад сил поменялся среди остальных участников предвыборной гонки. Если на выборах 2012 года ЛДПР заняла четвертое место и получила в гордуме только один мандат, то сейчас «соколы Жириновского» на третьем месте с 11,63%. Эта тенденция обозначилась еще в прошлом году, на выборах в Законодательное собрание Приморья и в Госдуму. За ЛДПР все чаще стали голосовать неопределившиеся избиратели и те, кто «против всех». «Справедливая Россия» на выборах в гордуму, предварительно, набирает 7,65% голосов. «Российская партия пенсионеров за справедливость» набирает 7,72%. Еще одна партия с коммунистическим названием — КПСС — набрала 3,53%. При этом КПСС совершенно не вела во Владивостоке кампанию и «засветилась» только в суде (КПРФ выступила с иском об отмене регистрации, но проиграла). На последнем месте «Народная партия За женщин России», которая также не вела кампанию, с 2,43% голосов.

По одномандатным округам, согласно актуальным данным сайта избиркома, абсолютное лидерство за кандидатами от «Единой России». Представители ЕР побеждают в 13-ти округах. В четырех округах пока победа за КПРФ. Данные не окончательные, так как не получены данные еще с шести участков.

Комиссия подводит итоги голосования.

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