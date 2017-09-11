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06:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Носов на выборах мэра ушел за 90%

Как и 5 лет назад.

Источник: УралИнформБюро

Сергей Носов на выборах мэра Нижнего Тагила уверенно набирает чуть больше 90%, сообщает «Уралинформбюро». Таким образом за 5 лет своего руководства вторым по величине городом Свердловской области он практически не растерял популярности.

Следует отметить, что на выборах губернатора Свердловской области, также прошедших 10 сентября 2017 года, победитель этой кампании Евгений Куйвашев набрал в Нижнем Тагиле около 65% голосов при своем среднеобластном показателе 61%.

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