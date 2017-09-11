Решетников предварительно набирает 82% на выборах главы Пермского края

Источник: РИА Новости

Он добавил, что Владимир Аликин от «Справедливой России» набрал 2,8% голосов, Олег Постников от ЛДПР — 3,8%, Андрей Степанов от «Патриотов России» — 1,6%, Ирина Филатова от КПРФ — 7,63%.

Итоговая явка на выборах в Пермском крае, по словам собеседника агентства, составила 41,55%.

В Пермском крае, который в 2005 году был образован путем слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, выборы губернатора прошли впервые. Предыдущие губернаторы края назначались. В Пермской области последние выборы главы региона проходили в 2000 году.