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06:19 (мск), источник: РИА Новости

Решетников предварительно набирает 82% на выборах главы Пермского края

ПЕРМЬ, 11 сен — РИА Новости. Врио главы Пермского края Максим Решетников (ЕР) лидирует с 81,84% на выборах губернатора по данным 80% протоколов, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального избиркома.

Источник: РИА Новости

Он добавил, что Владимир Аликин от «Справедливой России» набрал 2,8% голосов, Олег Постников от ЛДПР — 3,8%, Андрей Степанов от «Патриотов России» — 1,6%, Ирина Филатова от КПРФ — 7,63%.

Итоговая явка на выборах в Пермском крае, по словам собеседника агентства, составила 41,55%.

В Пермском крае, который в 2005 году был образован путем слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, выборы губернатора прошли впервые. Предыдущие губернаторы края назначались. В Пермской области последние выборы главы региона проходили в 2000 году.

До февраля край возглавлял экс-министр регионального развития России Виктор Басаргин, который после отставки с поста главы региона возглавил Ространснадзор. Временно исполняющим обязанности губернатора вместо Басаргина был назначен Решетников. С 2000 по 2009 годы он занимал разные должности сначала в администрации Пермской области, затем Пермского края. С 2009 года работал в Москве, в последние годы возглавлял департамент экономической политики Москвы.

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