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06:30 (мск), источник: СуперОмск

Списочники «Единой России» взяли 8 мандатов на выборах в омский горсовет

В Омске завершается подсчет результатов выборов депутатов омского горсовета.

Но уже сейчас практически со стопроцентной уверенностью можно сказать, что «Единая Россия» провела 8 своих кандидатов-списочников. По крайней мере такие выводы можно делать на основании данных с сайта Избирательной комиссии.

Так, помимо Владимира Корбута, Юрия Тетянникова и Андрея Никитина, в горсовет проходят следующие кандидаты:

  • Максим Астафьев, набравший по 18 округу 44,64%;.
  • Дмитрий Лицкевич (44,46%, шел по 7 округу);.
  • Антон Ремнев (42,77%, шел по 15 округу);.
  • Валерий Кокорин (40,06%, шел по 1 округу);.
  • Инна Гомолко (39,88%, шла по 8 округу).

Стоит отметить, что упомянутые кандидаты провели насыщенные избирательные кампании, результаты по упомянутым округам неизменно повлияли на общий рейтинг партии в целом, позволив «Единой России» взять большинство в омском горсовете.

Кроме того, кандидаты-единороссы подержали победу в 18-ти из 20-ти округов:

• Округ № 1 — Ирина Матвеенко (ЕР).

• Округ № 2 — Сергей Грушичев (ЕР).

• Округ № 3 — Сергей Дроздов (ЕР).

• Округ № 4 — Дмитрий Петренко (КПРФ).

• Округ № 5 — Георгий Архипов (ЕР).

• Округ № 6 — Олег Афанасьев (ЕР).

• Округ № 7 — Дмитрий Сахань (ЕР).

• Округ № 8 — Алексей Сокин (ЕР).

• Округ № 9 — Иван Ивченко (КПРФ).

• Округ № 10 — Аркадий Лунёв (ЕР).

• Округ № 11 — Ринат Карымов (ЕР).

• Округ № 12 — Алексей Провозин (ЕР).

• Округ № 13 — Алексей Саяпин (ЕР).

• Округ № 14 — Александр Мураховский (ЕР).

• Округ № 15 — Светлана Студеникина (ЕР).

• Округ № 16 — Юрий Козловский (ЕР).

• Округ № 17 — Андрей Ткачук (ЕР).

• Округ № 18 — Александр Калякин (ЕР).

• Округ № 19 — Виталий Путинцев.

• Округ № 20 — Лариса Горностаева (ЕР).

Выборы в омский горсовет прошли в воскресенье, 10 сентября. Итоговая явка на выборах составила 21,1% (190 тысяч избирателей).

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