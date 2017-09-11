Списочники «Единой России» взяли 8 мандатов на выборах в омский горсовет
В Омске завершается подсчет результатов выборов депутатов омского горсовета.
В Омске завершается подсчет результатов выборов депутатов омского горсовета.
Но уже сейчас практически со стопроцентной уверенностью можно сказать, что «Единая Россия» провела 8 своих
Так, помимо Владимира Корбута, Юрия Тетянникова и Андрея Никитина, в горсовет проходят следующие кандидаты:
Стоит отметить, что упомянутые кандидаты провели насыщенные избирательные кампании, результаты по упомянутым округам неизменно повлияли на общий рейтинг партии в целом, позволив «Единой России» взять большинство в омском горсовете.
Кроме того,
• Округ № 1 — Ирина Матвеенко (ЕР).
• Округ № 2 — Сергей Грушичев (ЕР).
• Округ № 3 — Сергей Дроздов (ЕР).
• Округ № 4 — Дмитрий Петренко (КПРФ).
• Округ № 5 — Георгий Архипов (ЕР).
• Округ № 6 — Олег Афанасьев (ЕР).
• Округ № 7 — Дмитрий Сахань (ЕР).
• Округ № 8 — Алексей Сокин (ЕР).
• Округ № 9 — Иван Ивченко (КПРФ).
• Округ № 10 — Аркадий Лунёв (ЕР).
• Округ № 11 — Ринат Карымов (ЕР).
• Округ № 12 — Алексей Провозин (ЕР).
• Округ № 13 — Алексей Саяпин (ЕР).
• Округ № 14 — Александр Мураховский (ЕР).
• Округ № 15 — Светлана Студеникина (ЕР).
• Округ № 16 — Юрий Козловский (ЕР).
• Округ № 17 — Андрей Ткачук (ЕР).
• Округ № 18 — Александр Калякин (ЕР).
• Округ № 19 — Виталий Путинцев.
• Округ № 20 — Лариса Горностаева (ЕР).
Выборы в омский горсовет прошли в воскресенье, 10 сентября. Итоговая явка на выборах составила 21,1% (190 тысяч избирателей).