Яшин заявил о победе на выборах в Москве
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Лидер «Солидарности» оппозиционер Илья Яшин заявил, что его движение победило на выборах в Красносельском районе в центре Москвы.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Лидер «Солидарности» оппозиционер Илья Яшин заявил, что его движение победило на выборах в Красносельском районе в центре Москвы.
«Итоги выборов в Красносельском: Солидарность — 7 мандатов, Единая Россия — 3. В обоих округах первые места наши», — написал он в Twitter.
Яшин добавил, что на одном из участков лидирует сам. «Проходит вся пятерка “Солидарности”, у меня первое место», — написал он.
Подтверждения этой информации со стороны избирательных комиссий пока нет.