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04:12 (мск), источник: РИА Новости

Яшин заявил о победе на выборах в Москве

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Лидер «Солидарности» оппозиционер Илья Яшин заявил, что его движение победило на выборах в Красносельском районе в центре Москвы.

Источник: РИА Новости

«Итоги выборов в Красносельском: Солидарность — 7 мандатов, Единая Россия — 3. В обоих округах первые места наши», — написал он в Twitter.

Яшин добавил, что на одном из участков лидирует сам. «Проходит вся пятерка “Солидарности”, у меня первое место», — написал он.

Подтверждения этой информации со стороны избирательных комиссий пока нет.

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