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03:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Польский МИД вызвал посла Украины из-за ситуации с Саакашвили

Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица был вызван в МИД Польши в связи с ситуацией с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом в воскресенье, 10 сентября, заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, передает Onet.

Источник: Reuters
Он также указал, что нынешняя политика властей Украины в отношении Саакашвили является «нарушением европейских стандартов», которые Киев принял ради подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Сариуш-Вольский сказал, что за ситуацией с экс-губернатором Одесской области следят глава МВД Мариуш Блащак, министр иностранных дел Витольд Ващиковский и министр инфраструктуры и развития Анджей Адамчик. Также он пообещал поднять эту тему на заседании Европарламента.

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10 сентября Саакашвили, лишенный украинского гражданства и не имеющий документов, в польском Пшемысле (Перемышле) сел в поезд «Интерсити» до Киева. Однако на вокзале состав задержали, объявив, что он не тронется, пока внутри находится «лицо без права въезда на территорию Украины». Просидев в вагоне несколько часов, бывший грузинский президент отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники политика прорвали оцепление, после чего Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины.

В Госпогранслужбе обвинили Саакашвили в незаконном проникновении на режимный объект, незаконном пересечении границы и в нанесении телесных повреждений сотрудникам ведомства.

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