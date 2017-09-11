Избирком Хабаровского края: избраны 28 глав поселений, а самые активные — северные районы
Всего в избирательные бюллетени для голосования было включено 1242 кандидата.
Всего в избирательные бюллетени для голосования было включено 1242 кандидата.
Хабаровск, 11 сентября, AmurMedia.
10 сентября 2017 года в 12 территориях Хабаровского края состоялись выборы в органы местного самоуправления. Голосование избирателей проводилось по 108 избирательным кампаниям на 162 избирательных участках. В избирательные бюллетени было включено 1242 кандидата, сообщили ИА AmurMеdia в
На всех избирательных участках успешно применена технология изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым QR— кодом.
По результатам выборов избраны 28 глав поселений и замещено 703 депутатских мандата представительных органов районного уровня и уровня поселения.
В четырех районах края (Аяно-Майском,
В избирательные бюллетени для голосования на выборах в органы местного самоуправления 10 сентября 2017 года было включено 1242 кандидата. В составе зарегистрированных кандидатов: 701 представитель от ЕДИНОЙ РОССИИ, 123 — от ЛДПР, 2 — от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, 2 — от КПРФ и 414 участников сами выдвинули свою кандидатуру.
Правом проголосовать досрочно в крае воспользовались 1398 избирателей или 1,29% от списочного состава. Для 169 из них было организовано голосование в труднодоступных или отдаленных местностях.
Явка избирателей в отдельных избирательных округах составила от 76,64% в округе № 1 на выборах депутатов Собрания депутатов
Наиболее высокую электоральную активность проявили жители северных районов. Так, на выборах депутатов районного Собрания средняя явка по району составила в
Самые низкие показатели активности избирателей после г.
На выборах глав поселений наиболее высокую явку показали избиратели Аимского и Джигдинского сельских поселений
Самая низкая явка избирателей на выборах глав поселений оказалась в Литовском сельском поселении Амурского района — 26,32%.
Результаты голосования на выборах районного уровня и в г.
— в г.
— в
— в
— в Ульчском районе — 14 представителей ЕДИНОЙ РОССИИ и 1 самовыдвиженец;.
— в Нанайском районе — 3 представителя ЕДИНОЙ РОССИИ;.
— в районе имени Полины Осипенко — 7 представителей ЕДИНОЙ РОССИИ и 8 самовыдвиженцев.
Из 703 депутатских мандатов ЕДИНАЯ РОССИЯ завоевала 513 мандатов, ЛДПР — 24 мандата, самовыдвиженцы стали депутатами в 166 случаях.
Главами 20 поселений избраны кандидаты от ЕДИНОЙ РОССИИ и в 8 случаях победили самовыдвиженцы.
В день голосования 10 сентября 2017 года во все уровни избирательных комиссий Хабаровского края поступило три жалобы, две из них не подтвердились. Выборы признаны состоявшимися.