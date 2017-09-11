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04:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Избирком Хабаровского края: избраны 28 глав поселений, а самые активные — северные районы

Всего в избирательные бюллетени для голосования было включено 1242 кандидата.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 сентября, AmurMedia.

10 сентября 2017 года в 12 территориях Хабаровского края состоялись выборы в органы местного самоуправления. Голосование избирателей проводилось по 108 избирательным кампаниям на 162 избирательных участках. В избирательные бюллетени было включено 1242 кандидата, сообщили ИА AmurMеdia в пресс-службе избирательной комиссии Хабаровского края.

На всех избирательных участках успешно применена технология изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым QR— кодом.

По результатам выборов избраны 28 глав поселений и замещено 703 депутатских мандата представительных органов районного уровня и уровня поселения.

В четырех районах края (Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском и им. Полины Осипенко) сформирован новый депутатский корпус районного уровня по 15 депутатов. В Комсомольске-на-Амуре состоялись дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу № 10, а в Нанайском районе на дополнительных выборах депутатов избраны 3 депутата районного уровня.

В избирательные бюллетени для голосования на выборах в органы местного самоуправления 10 сентября 2017 года было включено 1242 кандидата. В составе зарегистрированных кандидатов: 701 представитель от ЕДИНОЙ РОССИИ, 123 — от ЛДПР, 2 — от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, 2 — от КПРФ и 414 участников сами выдвинули свою кандидатуру.

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Правом проголосовать досрочно в крае воспользовались 1398 избирателей или 1,29% от списочного состава. Для 169 из них было организовано голосование в труднодоступных или отдаленных местностях.

Явка избирателей в отдельных избирательных округах составила от 76,64% в округе № 1 на выборах депутатов Собрания депутатов Аяно-Майского района до 6,16% в г. Комсомольске-на-Амуре на дополнительных выборах депутатов городской Думы.

Наиболее высокую электоральную активность проявили жители северных районов. Так, на выборах депутатов районного Собрания средняя явка по району составила в Аяно-Майском районе — 50,72%, в Тугуро-Чумиканском районе — 44,17%.

Самые низкие показатели активности избирателей после г. Комсомольска-на-Амуре зафиксированы на выборах депутатов Хорского городского поселения района имени Лазо (11,27%) и на выборах депутатов Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского района (12,07%).

На выборах глав поселений наиболее высокую явку показали избиратели Аимского и Джигдинского сельских поселений Аяно-Майского района, в которых она составила 76,64% и 68,00% соответственно.

Самая низкая явка избирателей на выборах глав поселений оказалась в Литовском сельском поселении Амурского района — 26,32%.

Результаты голосования на выборах районного уровня и в г. Комсомольске-на-Амуре следующие:

— в г. Комсомольске-на-Амуре избран депутатом кандидат от ЕДИНОЙ РОССИИ;.

— в Аяно-Майском районе из 15 избранных депутатов 9 представителей ЕДИНОЙ РОССИИ и 6 самовыдвиженцев;.

— в Тугуро-Чумиканском районе — 8 представителей ЕДИНОЙ РОССИИ и 7 самовыдвиженцев;.

— в Ульчском районе — 14 представителей ЕДИНОЙ РОССИИ и 1 самовыдвиженец;.

— в Нанайском районе — 3 представителя ЕДИНОЙ РОССИИ;.

— в районе имени Полины Осипенко — 7 представителей ЕДИНОЙ РОССИИ и 8 самовыдвиженцев.

Из 703 депутатских мандатов ЕДИНАЯ РОССИЯ завоевала 513 мандатов, ЛДПР — 24 мандата, самовыдвиженцы стали депутатами в 166 случаях.

Главами 20 поселений избраны кандидаты от ЕДИНОЙ РОССИИ и в 8 случаях победили самовыдвиженцы.

В день голосования 10 сентября 2017 года во все уровни избирательных комиссий Хабаровского края поступило три жалобы, две из них не подтвердились. Выборы признаны состоявшимися.

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