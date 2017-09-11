Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
«Ирма» нанесет сокрушительный удар по Санкт-Петербургу (Флорида)
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
«Как им выкручиваться, я не знаю»: эксперт о возможном иске к США
В Киеве заявили готовности ДНР и ЛНР идти на РФ
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
"Русская Кардашьян" порадовала Сеть "прелестями в песке" - СМИ
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
«Ирма» нанесет сокрушительный удар по Санкт-Петербургу (Флорида)
Меркель ответили на сравнение Крыма с историей ГДР
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
05:23 (мск), источник: Интерфакс

На Украине завели уголовное дело на Саакашвили

Политику и его соратникам может грозить до пяти лет лишения свободы за прорыв госграницы.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — Полиция Львовской области Украины открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили, а также его сторонниками, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Национальной полиции Украины.

Читайте также
Польский МИД вызвал посла Украины из-за ситуации с Саакашвили

«Сегодня, 11 сентября, полиция Львовщины по факту событий вблизи пункта пропуска на украинско-польской границе “Шегини” внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Саакашвили и его соратникам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось, во время произошедшего на пункте пропуска через границу «Шегини» (Львовская область) незаконного прорыва группой агрессивно настроенных лиц через госграницу Украины и сопутствующей ему драке телесные повреждения получили 11 полицейских и пять пограничников.

В России завершились выборы
КНДР заявила о готовности принять жесткие меры в отношении США
Ураган «Ирма» обрушился на Флориду
Надаль стал чемпионом US Open
Клинтон назвала ошибку, помешавшую ей стать президентом США
Против главы дочерней компании «Роснефти» возбуждено дело
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне попал в пробку. В аэропорту Как армейцы добирались в Португалию на матч с "Бенфикой" и почему два часа не могли пройти в Лиссабоне паспортный контроль
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь