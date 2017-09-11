На Украине завели уголовное дело на Саакашвили

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — Полиция Львовской области Украины открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили, а также его сторонниками, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Национальной полиции Украины.

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«Сегодня, 11 сентября, полиция Львовщины по факту событий вблизи пункта пропуска на украинско-польской границе “Шегини” внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Саакашвили и его соратникам может грозить до пяти лет лишения свободы.