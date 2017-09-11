На Украине завели уголовное дело на Саакашвили
Политику и его соратникам может грозить до пяти лет лишения свободы за прорыв госграницы.
Политику и его соратникам может грозить до пяти лет лишения свободы за прорыв госграницы.
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — Полиция Львовской области Украины открыла уголовное производство по факту прорыва границы
«Сегодня, 11 сентября, полиция Львовщины по факту событий вблизи пункта пропуска на
Как сообщалось, во время произошедшего на пункте пропуска через границу «Шегини» (Львовская область) незаконного прорыва группой агрессивно настроенных лиц через госграницу Украины и сопутствующей ему драке телесные повреждения получили 11 полицейских и пять пограничников.
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