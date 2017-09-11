Гендиректору компании, подставившей вице-губернатора Приморья Ежова, вынесли приговор

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Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил гендиректора местной строительной компании, обвиняемого в мошенничестве при строительстве пожарного депо, к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также к штрафу в 200 тысяч рублей. Другим обвиняемым по данному делу проходит также бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов. Именно он, по версии следствия, подписывал документы по приемке недостроенной пожарной части, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

В марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморья и гендиректором указанного общества был заключен контракт на строительство пожарного депо в Красноармейском районе.

«После этого, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств и используя свое служебное положение, злоумышленник организовал изготовление актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3, содержащих заведомо недостоверную информацию о фактически выполненных работах и их стоимости, а также счетов на оплату невыполненных в полном объеме работ», — отмечается на сайте прокуратуры.

В дальнейшем, на основании этих документов и гарантийного письма от имени ООО «Приморье Девелопмент» на расчетный счет компании злоумышленника зачислены денежные средства в размере, превышающем фактическую стоимость выполненных работ. В результате таких действий бюджету края причинен ущерб в сумме 25,3 млн рублей, которыми генеральный директор распорядился по собственному усмотрению.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В рамках расследования на имущество обвиняемого (в том числе жилое помещение, строительные материалы, денежные средства), наложен арест.