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06:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Летчики защитили небо Приморья

В рамках проведения плановых полетов летчики новейших истребителей Су-35С провели ночные учебно-тренировочные полеты в сложных метеоусловиях, сообщает ИА «Deita. ru».

В сложных погодных условиях, в том числе и ночью пилоты отработали взлет и заход на посадку при низкой облачности и плохой видимости, учебные атаки по воздушным низкоскоростным и наземным целям, уничтожение командных пунктов, живой силы и военной техники условного противника, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование на сверхмалых, малых и средних высотах.

Среди обязательных элементов боевых упражнений, которые отработали пилоты — имитация воздушного боя и принуждение воздушного судна-нарушителя к посадке.

Главная задача тренировок состояла в поддержании у летчиков навыков пилотирования в различных условиях. Особое внимание было уделено отработке пилотирования в сложных метеоусловиях молодымилетчиками — сообщает ТОФ.

Михаил Грач.

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