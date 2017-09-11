Летчики защитили небо Приморья
В рамках проведения плановых полетов летчики новейших истребителей Су-35С провели ночные
В рамках проведения плановых полетов летчики новейших истребителей Су-35С провели ночные
В сложных погодных условиях, в том числе и ночью пилоты отработали взлет и заход на посадку при низкой облачности и плохой видимости, учебные атаки по воздушным низкоскоростным и наземным целям, уничтожение командных пунктов, живой силы и военной техники условного противника, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование на сверхмалых, малых и средних высотах.
Среди обязательных элементов боевых упражнений, которые отработали пилоты — имитация воздушного боя и принуждение воздушного
Главная задача тренировок состояла в поддержании у летчиков навыков пилотирования в различных условиях. Особое внимание было уделено отработке пилотирования в сложных метеоусловиях молодымилетчиками — сообщает ТОФ.
Михаил Грач.