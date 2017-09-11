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06:01 (мск), источник: VLADNEWS

​Ирина Яровая: Молодежь нужно «закреплять» на Дальнем Востоке

Инвестпроекты помогут будущим специалистам с выбором перспективной профессии.

Источник: Reuters

Для закрепления молодежи на Дальнем Востоке необходимо усилить связку образовательных учреждений и работодателей, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

По мнению заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой, такая связка нужна для того, чтобы молодые специалисты при выпуске могли понимать, в каких сферах они востребованы, и какие предприятия готовы их трудоустроить.

«Сегодня нужно планировать развитие рынка труда и определить, какие профессии будут нужны. Ежегодно делается прогноз социально-экономического развития, где говорится о том, кто будет работать на новых рабочих местах, будут ли привлекаться иностранные специалисты. Квалифицированные профессорско-преподавательские кадры должны ехать в регионы, чтобы на территории сохранялся молодой кадровый потенциал по тем направлениям, по которым будут гарантированно создаваться рабочие места», — подчеркнула Ирина Яровая.

«Приход инвесторов показывает, какие отрасли будут развиваться. Каждому молодому человеку важно понимать, куда идти учиться, чтобы гарантированно получить высокооплачиваемое рабочее место», — считает депутат.

«Мы научились привлекать инвестиции. Программу роста объема соглашений мы выполнили», — подчеркнул вице-премьер — полпред президента России Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, с учетом подписанных на ВЭФ-2017 соглашений можно говорить о следующем отраслевом распределении привлеченных на Дальний Восток инвестиций: 50%- производство, 10% — транспорт и логистика, 8% — добыча полезных ископаемых и по 6% — сельское хозяйство, рыболовство, аквакультура и туризм.

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