Ирина Яровая: Молодежь нужно «закреплять» на Дальнем Востоке
Инвестпроекты помогут будущим специалистам с выбором перспективной профессии.
Инвестпроекты помогут будущим специалистам с выбором перспективной профессии.
Для закрепления молодежи на Дальнем Востоке необходимо усилить связку образовательных учреждений и работодателей, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на
По мнению заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой, такая связка нужна для того, чтобы молодые специалисты при выпуске могли понимать, в каких сферах они востребованы, и какие предприятия готовы их трудоустроить.
«Сегодня нужно планировать развитие рынка труда и определить, какие профессии будут нужны. Ежегодно делается прогноз
«Приход инвесторов показывает, какие отрасли будут развиваться. Каждому молодому человеку важно понимать, куда идти учиться, чтобы гарантированно получить высокооплачиваемое рабочее место», — считает депутат.
«Мы научились привлекать инвестиции. Программу роста объема соглашений мы выполнили», — подчеркнул
По словам