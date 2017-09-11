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06:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В выборах в Башкирии приняли участие почти 90 тысяч человек

Явка составила 52%

Источник: Reuters

10 сентября в Башкирии избирателей пригласили на муниципальные выборы. Людей попросили выполнить свой гражданский долг и проголосовать за депутатов органов местного самоуправления.

— Замещались 256 мандатов. Из них 50 — на основных выборах: Совета городского поселения город Белорецк — 20, Совета городского поселения город Бирск — 20, Совета сельского поселения Юматовский сельсовет Уфимского района — 10, остальные 206 — на дополнительных выборах, — уточнили в Центроизбиркоме Башкирии.

Явка на выборах в республике составила 52%. Всего проголосовали 89 640 избирателей. В итоге безоговорочную победу одержали представители партии «Едина Россия» — 193 голоса, на втором месте «Справедливая Россия» — 14 голосов, на третьем ЛДПР — 6, далее КПРФ — 4, «Патриоты России» — 3, «Партия пенсионеров за справедливость» — 1, самовыдвиженцы — 37 голосов.

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