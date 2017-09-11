В выборах в Башкирии приняли участие почти 90 тысяч человек
Явка составила 52%
Явка составила 52%
10 сентября в Башкирии избирателей пригласили на муниципальные выборы. Людей попросили выполнить свой гражданский долг и проголосовать за депутатов органов местного самоуправления.
— Замещались 256 мандатов. Из них 50 — на основных выборах: Совета городского поселения город Белорецк — 20, Совета городского поселения город Бирск — 20, Совета сельского поселения Юматовский сельсовет Уфимского района — 10, остальные 206 — на дополнительных выборах, — уточнили в Центроизбиркоме Башкирии.
Явка на выборах в республике составила 52%. Всего проголосовали 89 640 избирателей. В итоге безоговорочную победу одержали представители партии «Едина Россия» — 193 голоса, на втором месте «Справедливая Россия» — 14 голосов, на третьем ЛДПР — 6, далее КПРФ — 4, «Патриоты России» — 3, «Партия пенсионеров за справедливость» — 1, самовыдвиженцы — 37 голосов.