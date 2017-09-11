На выборах главы Слюдянского района лидирует Алексей Шульц
Действующий глава муниципалитета находится в тройке лидеров голосования.
Действующий глава муниципалитета находится в тройке лидеров голосования.
Представитель КПРФ Алексей Шульц с 7638 голосами избирателей (45,56%) побеждает на выборах главы Слюдянского района. Предварительные итоги Единого дня голосования опубликовала избирательная комиссия региона.
На второй строчке пока находится действующий глава муниципалитета, кандидат от «Единой России» Андрей Должиков. За него проголосовали 7609 жителей Слюдянского района (46,39%). Третью позицию занимает Мария Фурман. Ее результат — 282 голоса (1,72%).