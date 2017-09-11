В регионах России подводят итоги выборов

Источник: РИА "Новости"

Обработаны все бюллетени и в Якутске — там выбирали мэра города. За выдвинутого «Единой Россией» Айсена Николаева проголосовали 68,41%. На втором месте — Радий Васильев от партии КПРФ с 10,53% голосов. Третий — представитель «Справедливой России» Денис Васильев с 4,8%. Четвертым стал выдвиженец ЛДПР Гаврил Парахин с 4,49% голосов.

На Сахалине проходили выборы облдумы седьмого созыва. «Прошли три партии: “Единая Россия”, “КПРФ” и ЛДПР, набравшие самое большое число избирателей. Явка избирателей составила 26,04%, что на уровне выборов облдумы в 2012 году», — сказала председатель облизбиркома Сахалина Виктория Черкасова. «Единая Россия» набрала 44,64% голосов, КПРФ — 16,5%, ЛДПР — 13,02%.

В Псковской области после обработки 100% избирательных бюллетеней на выборах разных уровней лидируют кандидаты от «Единой России».

По предварительным данным, партия получит в Псковской городской думе 6-го созыва 13 мест, у нее 39,71% голосов избирателей. У КПРФ 21,77% голосов, «Справедливая Россия» набрала 11,32%, «Яблоко» — 8,53%, ЛДПР — 7,41%.

«Единая Россия» получила 25 из 33 мандатов в тверской гордуме по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Партия победила на всех 16 одномандатных округах и завоевала 9 мандатов по партийному списку, получив 44,15% голосов избирателей. Второе место заняла КПРФ, набрав 14,07%. Партия делегирует в думу 3 депутата. По два мандата получили «Родина» и «Справедливая Россия», с результатом 10,73% и 9,62% соответственно. ЛДПР будет представлять в думе один депутат (8,01%). «Пенсионеры за справедливость» и «Яблоко» не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. По сравнению с действующем созывом, в будущей думе будут две новые партии: к «Единой России», КПРФ и «СР» добавятся «Родина» и «ЛДПР».

Читайте также В России завершились выборы

Завершена обработка бюллетеней и в Томской области — там выбирали губернатора. На этом посту остается Сергей Жвачкин из «Единой России» — он набрал 60,58% голосов. На выборах главы Рязанской области 80,16% голосов набрал единоросс Николай Любимов. За ним следуют Александра Перехватова из Партии роста с 1,48% голосов, Сергей Пупков из «Справедливой России» с 1,72%, Александр Шерин из ЛДПР с 8,44% и коммунист Владимир Федоткин с 6,85%.

На выборах главы Бурятии после подсчета всех голосов лидирует кандидат от «Единой России» Алексей Цыденов с результатом 87,43%. Его соперники — кандидат от «Коммунистов России» Батодалай Багдаев и выдвиженец ЛДПР Сергей Дорош — набрали 5,15% и 4,39% голосов соответственно.

В республике Марий Эл тоже закончилась обработка протоколов. На выборах главы республики больше всего голосов — 88,27% — набрал единоросс Александр Евстифеев. Гораздо меньше, чем он, набрали глава местного отделения ЛДПР Альберт Федоров — 5,6%, председатель регионального отделения «Справедливой России» Наталья Глущенко — 3,48% и кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Валентина Злобина — 1,76%.

На выборах губернатора Пермского края по итогам обработки 100% протоколов действующий врио главы региона Максим Решетников набрал более 80% голосов избирателей. Кандидатуру представителя от КПРФ Ирины Филатовой поддержали 7,49% избирателей, за представителя ЛДПР Олега Постникова проголосовали 3,75% избирателей. Член «Справедливой России» Владимир Аликин набрал 2,81%, представитель партии «Патриоты России» Андрей Степанов — 1,58% голосов.

На губернаторских выборах в Ярославской области после обработки всех бюллетеней предварительно победу одерживает действующий врио губернатора единоросс Дмитрий Миронов.

Он набрал 79,36% голосов. Михаил Парамонов из КПРФ набрал 8,61%, Сергей Балабаев из ПАРНАСа — 5,86%, Андрей Ватлин из ЛДПР — менее 3%, Кирилл Панько из партии «Коммунисты России» 1,2%. Также в Ярославле состоялись муниципальные выборы. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» проходят в муниципалитет (гордуму). Партию власти на выборах поддержали 49% избирателей, КПРФ — 15,8%. ЛДПР набрала 9% голосов, «Справедливая Россия» — 7%. Из остальных партий ближе всех к пятипроцентному барьеру подобралось «Яблоко» (4%). Всего в голосовании участвовали девять партий. Единороссы одержали победу в 18 из 19 одномандатных округов. В округе № 6 (часть Заволжского района Ярославля) победил самовыдвиженец, заместитель генерального директора АО «Ярославль-Резинотехника» Михаил Шабанов. Экс-спикер гордумы Павел Зарубин, баллотировавшийся по этому округу от «Единой России», в августе отказался от участия в выборах.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов от «Единой России» набрал 78,16% голосов. Владимир Бодров от КПРФ получил 8,73%, Фарид Юнусов от СР набрал 4,82%, Тимур Ягафаров от ЛДПР — 3,17%, Андрей Иванов от Коммунистической партии социальной справедливости — 2,50%.

На выборах губернатора Кировской области врио главы региона Игорь Васильев набрал 64,03% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Сергей Мамаев набрал 18,99% голосов, представитель ЛДПР Кирилл Черкасов — 10,03%, Николай Барсуков от «Коммунистов России» — 4,27% голосов.

В Севастополе также выбирали губернатора, и больше всего голосов после обработки всех протоколов набрал Дмитрий Овсянников с результатом 71,12%.

Кандидат от КПРФ Роман Кияшко набрал 16,48% голосов, кандидат от ЛДПР Илья Журавлев — 7,53%, Иван Ермаков от «Патриотов России» — 2,12%, Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости — 0,5%.

Уже подсчитаны все голоса и в Карелии — там на выборах главы республики побеждает врио Артур Парфенчиков из «Единой России» с результатом 61,34%. На втором месте кандидат от «Справедливой России» Ирина Петеляева с 18,05% голосов, на третьем — Евгений Ульянов от КПРФ с 12,13%, на четвертом месте представитель ЛДПР Евгений Беседный с 5,68%.

Также 100% бюллетеней обработал избирком Свердловской области. На прямых выборах губернатора лидером стал единоросс Евгений Куйвашев с 62,16% голосов. За ним следуют Дмитрий Ионин из «Справедливой России» с 9,06%, Константин Киселев из «Зеленых» с 4,62%, Алексей Парфенов из КПРФ с 11,64%, Дмитрий Сергин выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость», с 3,99%, Игорь Торощин из ЛДПР с 5,40%.

Самым молодым губернатором России избран единоросс Антон Алиханов в Калининградской области.

Его результат после обработки всех протоколов — 81,06% голосов. Выдвиженец ЛДПР Евгений Мишин набрал 5,48% голосов, представитель КПРФ Игорь Ревин —8,89% голосов, выдвинутая «Зелеными» Екатерина Тимофеева — 2,53%.

Обработаны все данные, поступившие в избирком, и на довыборах в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском (Брянская область). В Брянском округе лидирует кандидат от ЛДПР Борис Пайкин с 52,03% голосов, за ним следуют Сергей Горелов от Партии роста с 9,5% и Александр Куприянов от КПРФ с 9,38%. В Кингисеппском округе после подсчета всех протоколов лидирует единоросс Сергей Яхнюк с 61,58%. Далее идут кандидат от КПРФ Николай Кузьмин с 11,3% и Марина Любушкина от «Справедливой России» с 6,96%. «Единая Россия» насчитывает пока 341 мандат, ЛДПР — 39.