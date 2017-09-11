Выборы депутатов горсовета в Норильске признаны состоявшимися

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В Норильске выборы депутатов горсовета признаны состоявшимися. Об этом сообщается на сайте городской администрации. В 20 часов в городе были закрыты все 73 избирательных участка, а избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

Явка на выборы депутатов Норильского городского Совета на момент закрытия избирательных участков превысила 16%, что выше уровня явки на выборах в Горсовет Норильска в 2007 году.

По словам мэра Норильска Олега Курилова, выборы прошли организованно, в соответствии с законодательством. На ряде участков были отмечены «незначительные жалобы».

Отметим, что в Норильске была самая низкая явка среди городов Красноярского края — к 12:00 из 126 тыс. избирателей проголосовало лишь 3,54%.

В норильском горсовете будет распределено 35 мандатов, из них 12 — по трехмандатным округам и 23 — по спискам политических партий. На выборы в горсовет Норильска избирком изначально зарегистрировал пять из шести партий: «Единую Россию», «Справедливую Россию», ЛДПР, КПРФ, «Зеленых». Партии «Великое Отечество» в регистрации было отказано — она предоставила документы в избирком с нарушением закона. Позже, через суд была отменена регистрация КПРФ.

Предыдущие выборы Горсовета Норильска прошли 4 марта 2012 года. В них приняли участие три партии — «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».