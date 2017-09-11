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08:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Слушание по делу депутата Думы Владивостока Зинаиды Ким отложено из-за ее болезни

Суд пока не смог приступить к рассмотрению истории о подкупе избирателей на прошлых выборах и фальсификации документов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 сентября, PrimaMedia.

Предварительное слушание по делу обвиняемых в фальсификации избирательных документов депутата Думы Владивостока Зинаиды Ким и сотрудницы избирательной комиссии Елены Футиной отложено до 20 сентября по причине болезни одной из обвиняемых, сообщила корр. ИА PrimaMedia представитель Ленинского районного суда Владивостока.

Согласно озвученной стороной защиты информации, Зинаида Ким в настоящее время находится на больничном, потому, ввиду плохого самочувствия, она не смогла прийти в суд.

Напомним, 18 сентября 2016 года в Приморском крае проходили выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Приморского края. По стечению обстоятельств журналисты из Владивостока под видом голосующих стали свидетелями факта возможного подкупа, подвоза и признаков сговора с представителями избирательных участков. За голос им предложили по 500 рублей. Причем весь процесс — от инструктирования молодежи по поводу голосования по чужим открепительным удостоверениям до выдачи бюллетеней — зафиксировали на видео и выложили в Интернет.

Вначале уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов было возбуждено в отношении члена участковой избирательной комиссии № 522 с правом решающего голоса Елены Футиной — именно она приняла от избирателя-журналиста открепительное удостоверение на имя другого человека, выданное другой избирательной комиссией и паспорт, а далее внесла в список избирателей недостоверные сведения о голосовавшем лице.

Зинаида Ким долгое время проходила по этому делу лишь свидетелем. Но после проведения всех необходимых экспертиз ей было предъявлено обвинение. По версии следствия, она, с целью получения статуса депутата Законодательного Собрания Приморского края, разработала план совершения фальсификации на выборах. Подозреваемая консультировала неосведомленных о ее преступном умысле лиц об алгоритме их действий при осуществлении процедуры голосования, а также обеспечила явку на участковую избирательную комиссию граждан, голосующих с использованием предоставленных ею открепительных удостоверений третьих лиц. Кроме того, организовала совершение преступления членом участковой избирательной комиссии, которая сфальсифицировала избирательные документы, а именно внесла в список избирателей недостоверных сведений о голосовавших лицах, которые в выборах участие не принимали, в голосовании не участвовали.

Известно, что санкция части 1 статьи 142 УК РФ, которая вменяется Ким и Футиной, предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.

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