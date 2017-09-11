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07:20 (мск), источник: ИА REGNUM

В Свердловской области обработано 98% бюллетеней

Уверенно лидирует Евгений Куйвашев.

Источник: Reuters

По итогам обработки 98,07% протоколов (2493 из 2542) участковых комиссий на выборах губернатора Свердловской области уверенно лидирует Евгений Куйвашев. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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Данные представлены на 06:00 по местному времени (04:00 мск). Второе место занял кандидат от КПРФ Алексей Парфенов, за которого проголосовали 11,72% избирателей. На третьем месте — депутат Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Ионин, который набирает 9,06%.

Депутат Заксобрания Игорь Торощин набрал 5,43%, а депутаты гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв и Дмитрий Сергин — 4,64% и 4,03%.

Отметим, по результатам опроса, проводимого на сайте ИА REGNUM, явка могла составить 30%. За Куйвашева были готовы отдать голоса 56,2%. В целом, расклад сил полностью совпадает с предварительными данными. Явка избирателей в единый день голосования составила 37,01%.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября, жители Свердловской области впервые за 14 лет выбирали губернатора. Прошлые прямые выборы главы Свердловской области проходили в 2003 году. Более того в 2017 году 10 сентября свердловчане выбирали мэров четырёх муниципальных образований и депутатов 49 городских округов области.

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