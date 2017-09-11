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06:59 (мск), источник: Nakanune.ru

На довыборах в райсоветы Челябинска победили кандидаты-единороссы

В Челябинской области на довыборах в райсоветы Челябинска по пяти одномандатным округам победу одерживают кандидаты от «Единой России», передает корреспондент Накануне.RU.

Так, по избирательному округу № 23 в Металлургическом районе за главного инженера ООО «Ремжилзаказчик» Татьяну Ройт проголосовали 332 избирателя. За ближайшего ее соперника самовыдвиженца Алексея Иванова 88 человек. Остальные кандидаты набрали менее чем по 20 голосов.

На довыборах в райсовет Ленинского района по одномандатному округу № 8 кандидат от «ЕР» директор ООО «Такси-сервис» Константин Дюльдин победил, благодаря поддержки 421 избирателя. Ближайшие его конкуренты коммунист Олег Ильин и эсер Андрей Зеленин набрали 290 и 210 голосов соответственно.

По 12 одномандатному округу победу одержал исполнительный директор ООО «ПрофитТ» Виталий Родионов («Единая Россия»). За него проголосовали 641 человек. За кандидата от «партии пенсионеров» Степана Фирстова — 269 избирателей. Другие кандидаты на брали менее чем по 70 голосов.

В Тракторозаводском районе по одномандатному округу № 11 с большим отрывом побеждает «единоросс», директор ООО «УРАЛ ТИК» Валерий Кременевский (829 голосов). По 13 округу выборы выиграл кандидат «Единой России», директор ООО Консалтинговая группа «Капиталсервис» Василий Орлов, которого поддержали 574 избирателя.

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