На довыборах в райсоветы Челябинска победили кандидаты-единороссы

Так, по избирательному округу № 23 в Металлургическом районе за главного инженера ООО «Ремжилзаказчик» Татьяну Ройт проголосовали 332 избирателя. За ближайшего ее соперника самовыдвиженца Алексея Иванова 88 человек. Остальные кандидаты набрали менее чем по 20 голосов.

На довыборах в райсовет Ленинского района по одномандатному округу № 8 кандидат от «ЕР» директор ООО «Такси-сервис» Константин Дюльдин победил, благодаря поддержки 421 избирателя. Ближайшие его конкуренты коммунист Олег Ильин и эсер Андрей Зеленин набрали 290 и 210 голосов соответственно.

По 12 одномандатному округу победу одержал исполнительный директор ООО «ПрофитТ» Виталий Родионов («Единая Россия»). За него проголосовали 641 человек. За кандидата от «партии пенсионеров» Степана Фирстова — 269 избирателей. Другие кандидаты на брали менее чем по 70 голосов.