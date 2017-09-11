Самую низкую на Южном Урале явку на выборы отметили в Сосновском районе

Явка избирателей на дополнительные выборы в Собрание депутатов Сосновского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 8 по состоянию на 20 часов 10 сентября стала самой низкой на Южном Урале, на участки пришли лишь 9,39% избирателей, такие данные опубликовала избирательная комиссия Челябинской области.

Наибольшую явку к 20 часам отметили на выборах главы Полоцкого поселения, свои голоса отдали 1005 человек из 1494, что соответствует 67,27%. Более 52% избирателей пришли на дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Чесменского муниципального района пятого созыва.