Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Пассажирский самолет с 72 пассажирами экстренно сел в РФ
В МИД Украины выразили «решительный протест» России
В РФ ответили Меркель на сравнение Крыма с воссоединением ГДР
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Сеть сравнила Гусеву в купальнике с 18-летней девушкой - СМИ
Эксперт о словах Юнкера: "отрезвляющий душ" для ЕС
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
17Королевская катастрофа
07:38 (мск), источник: АиФ Челябинск

Самую низкую на Южном Урале явку на выборы отметили в Сосновском районе

К 20 часам на участки пришли только 9,39% избирателей.

Явка избирателей на дополнительные выборы в Собрание депутатов Сосновского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 8 по состоянию на 20 часов 10 сентября стала самой низкой на Южном Урале, на участки пришли лишь 9,39% избирателей, такие данные опубликовала избирательная комиссия Челябинской области.

Наибольшую явку к 20 часам отметили на выборах главы Полоцкого поселения, свои голоса отдали 1005 человек из 1494, что соответствует 67,27%. Более 52% избирателей пришли на дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Чесменского муниципального района пятого созыва.

Напомним, 10 сентября на Южном Урале прошёл Единый день голосования, депутатов выбирали также в Верхнеуральском, Каслинском, Коркинском, Уйском районах, в Копейске, Снежинске, Челябинске, Троицке и Трёхгорном.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как пенсионеры помогают детям с ипотекой. Практические советы
На Украине завели дело после прорыва Саакашвили через границу
Сечин спрогнозировал цену на нефть в 2018 году
КНДР заявила о готовности принять жесткие меры в отношении США
Ураган «Ирма» оставил без света более 3,3 млн жителей Флориды
Надаль стал чемпионом US Open
Клинтон назвала ошибку, помешавшую ей стать президентом США
Против главы дочерней компании «Роснефти» возбуждено дело
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне попал в пробку. В аэропорту Как армейцы добирались в Португалию на матч с "Бенфикой" и почему два часа не могли пройти в Лиссабоне паспортный контроль
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь