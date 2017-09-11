Четыре жалобы получили избиркомы Хабаровского края в единый день голосования

«Явка везде была разная. Самая высокая — в Аяно-Майском районе: в среднем по району — около 50%, даже чуть больше. Самую низкую явку зафиксировали в Комсомольске-на-Амуре по дополнительным выборам депутата городского собрания — 6,16%. Впрочем, северные районы традиционно отличаются более высокой явкой», — отметил Геннадий Накушнов. По его словам, все выборы признаны состоявшимися. Из 703 депутатских мандатов 513 получила «Единая Россия», 166 — самовыдвиженцы и 24 — кандидаты от ЛДПР. Главами поселений по итогам выборов стали 20 представителей «Единой России» и восемь самовыдвиженцев.

«По одной жалобе кандидату в депутаты Святогорского сельского поселения вынесли предупреждение — она оказывала помощь избирателю в заполнении бюллетеня вне помещения для голосования. На одну жалобу избирательная комиссия Комсомольска ответила отказом: представитель КПРФ пожаловался на то, что кандидаты от “Единой России” якобы не опубликовали свою предвыборную программу. Самого дня голосования [эта жалоба] не касалась — просто вдруг вспомнили о том, что должно было быть сделано за десять дней до голосования. Комиссия установила, что программа была опубликована. Также один кандидат пожаловался на то, что была нарушена процедура голосования вне стен избирательного участка во время досрочного голосования. Проверка эту информацию не подтвердила», — рассказал Геннадий Накушнов. Еще одну жалобу подал самовыдвиженец из Аяно-Майского района. По его словам, один из кандидатов призывал избирателей голосовать за него, предлагая им взамен спиртное и табак. Этот факт также не подтвердился.