На довыборах в Коркинское районное собрание победил самовыдвиженец
На дополнительных выборах депутата Коркинского районного собрания победу одержал самовыдвиженец Олег Столбун, передает корреспондент Накануне.RU.
На дополнительных выборах депутата Коркинского районного собрания победу одержал самовыдвиженец Олег Столбун, передает корреспондент Накануне.RU.
За депутата городского совета Коркино проголосовали 446 человек. Ближайший его соперник — «единоросс» Татьяна Перевозкина набрала 195 голосов.