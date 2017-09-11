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07:52 (мск), источник: Nakanune.ru

На довыборах в Коркинское районное собрание победил самовыдвиженец

На дополнительных выборах депутата Коркинского районного собрания победу одержал самовыдвиженец Олег Столбун, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: Reuters

За депутата городского совета Коркино проголосовали 446 человек. Ближайший его соперник — «единоросс» Татьяна Перевозкина набрала 195 голосов.

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