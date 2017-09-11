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07:59 (мск), источник: Nakanune.ru

В ЗАТО Снежинск депутатом избран председатель профсоюза

В Снежинске на дополнительных выборах в городское собрание депутатов победил кандидат от «Единой России», опередив своего ближайшего соперника на 37 голосов, передает корреспондент Накануне.RU.

Явка на выборах в горсобрание составила 25,12%. В целом проголосовали 369 человек.

За кандидата от «Единой России», председателя профсоюзной организации РФЯЦ-ВНИИТФ им. Е. И. Забабахина Ефима Александрова проголосовали 169 избирателей. При этом самовыдвиженец Михаил Канов набрал 132 голоса.

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