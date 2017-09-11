В ЗАТО Снежинск депутатом избран председатель профсоюза
В Снежинске на дополнительных выборах в городское собрание депутатов победил кандидат от «Единой России», опередив своего ближайшего соперника на 37 голосов, передает корреспондент Накануне.RU.
В Снежинске на дополнительных выборах в городское собрание депутатов победил кандидат от «Единой России», опередив своего ближайшего соперника на 37 голосов, передает корреспондент Накануне.RU.
Явка на выборах в горсобрание составила 25,12%. В целом проголосовали 369 человек.
За кандидата от «Единой России», председателя профсоюзной организации