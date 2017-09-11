Косолапова проведет инвентаризацию омского метро

Источник: РИА "Новости"

Подведены итоги торгов по определению подрядчика для инвентаризации объектов омского метро. Как ранее сообщал «СуперОмск», на проверку состояния станций «Рабочая» и «Туполевская» было выделено 150 тыс. рублей. За 45 дней по условиям заказа необходимо будет проверить соответствие объектов существующим проектам.

В итоге победителем торгов признана индивидуальный предприниматель Евгения Косолапова, предложившая выполнить все работы за 98,9 тыс. рублей. В 2017 году она уже получала контракты на выполнение кадастровых работ в Марьяновском и Любинском районах Омской области.