Косолапова проведет инвентаризацию омского метро
В правительстве Омской области определились с тем, кто проведет инвентаризацию станций «Рабочая» и «Туполевская».
В правительстве Омской области определились с тем, кто проведет инвентаризацию станций «Рабочая» и «Туполевская».
Подведены итоги торгов по определению подрядчика для инвентаризации объектов омского метро. Как ранее сообщал «СуперОмск», на проверку состояния станций «Рабочая» и «Туполевская» было выделено 150 тыс. рублей. За 45 дней по условиям заказа необходимо будет проверить соответствие объектов существующим проектам.
В итоге победителем торгов признана индивидуальный предприниматель Евгения Косолапова, предложившая выполнить все работы за 98,9 тыс. рублей. В 2017 году она уже получала контракты на выполнение кадастровых работ в Марьяновском и Любинском районах Омской области.
Омское метро строится с 1992 года. Его запуск несколько раз переносился. Планировали запустить метро в 2008, 2012, 2015 и 2016 годах. С 2014 года построенные объекты законсервированы. Из бюджета региона выделяются деньги на откачку воды и содержание тоннелей и инфраструктуры. Омский метрополитен должен был стать вторым в Сибирском федеральном округе.