Белорусско-индийский бизнес-форум в Нью-Дели предваряет официальный визит Лукашенко

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Во время форума будут рассмотрены возможности расширения двустороннего бизнес-взаимодействия в различных сферах, пройдут переговоры между представителями белорусских и индийских деловых кругов. Состоится также очередное заседание Совета делового сотрудничества «Беларусь-Индия».

Индийским бизнесменам презентуют деловой климат и инвестиционные возможности Беларуси, расскажут о перспективах продвижения товаров на рынки стран Евразийского экономического союза и ЕС.

Для участия в бизнес-форуме зарегистрировались несколько десятков руководителей и представителей компаний Индии, работающих в таких сферах, как фармацевтика, пищевая промышленность, торговля и инвестиции, экспортно-импортные операции, реализация инфраструктурных проектов, нефтехимия, информационные технологии и услуги, медицина, финансовая деятельность, горнодобывающая промышленность, машиностроение, деревообработка, образование, биотехнологии и др.

В свою очередь днем ранее в Нью-Дели прибыла представительная белорусская делегация в составе членов правительства, отраслевых министров, руководителей концернов и различных ведомств, руководителей и специалистов целого ряда белорусских предприятий и компаний.

Как рассказал журналистам посол Беларуси в Индии Виталий Прима, бизнес-форум проводится в партнерстве с тремя крупнейшими индийскими бизнес-ассоциациями. Ожидается подписание более 20 документов на десятки миллионов долларов — меморандумы, соглашения и контракты.

Деловой форум проводится накануне прибытия в Индию с официальным визитом Президента Беларуси Александра Лукашенко. На следующий день, 12 сентября, развитие белорусско-индийского сотрудничества будет всесторонне обсуждаться на высшем уровне. Глава государства проведет переговоры и ряд официальных встреч с руководством Индии, в том числе с Президентом Рамом Натхом Ковиндом и премьер-министром Нарендрой Моди. В центре внимания будет взаимодействие в торгово-экономической, политической, научно-технической и гуманитарной сферах, туризме. Не останутся в стороне и вопросы сотрудничества в формате евразийской интеграции, новые возможности для взаимного инвестирования. Стороны также обменяются взглядами по актуальным вопросам международной повестки дня.

Ежегодный белорусско-индийский товарооборот с 2014 по 2016 год находился на отметке около $400 млн с положительным для Беларуси сальдо. По итогам января-июля 2017 года он составил $228,5 млн. Основу белорусского экспорта составляют калийные удобрения. Напомним, что около двух лет назад ставилась задача достичь уровня двустороннего товарооборота в $1 млрд. В настоящее время стороны активно работают над ее реализацией. «Несколько лет назад была разработана и утверждена дорожная карта, начиная от сотрудничества в области горно-добывающей промышленности до развития межрегиональных связей. Проведена работа, определены партнеры с двух сторон. И сегодня мы можем говорить о конкретных результатах и перспективных проектах, которые будут реализованы в ближайшее время и создадут основу нашего дальнейшего поступательного торгово-экономического развития», — отмечает посол Беларуси в Индии.