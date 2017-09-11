Экс-главе КНБ Нартаю Дутбаеву вынесли приговор
Суд вынес решение по делу
Суд вынес решение по делу
В Военном суде Акмолинского гарнизона 24 августа 2017 года оглашен приговор по уголовному делу в отношении Нартая Дутбаева и других фигурантов дела. Судебное разбирательство проведено в закрытом судебном заседании.
«Согласно приговору суда Дутбаев Н. Н. признан виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со статьей 172 УК РК, превышении служебных полномочий (статья 451 УК РК) и ему назначено наказание 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Внесено представление о лишении Дутбаева Н. Н. воинского звания “генерал-лейтенант” и государственной награды», — сообщается на сайте военного суда РК.
Другой фигурант по делу Муратов Р. Ж. признан виновным в совершении аналогичных преступлений (статьям 172, 451 УК РК) и ему назначено наказание 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Хасен Н. Б. признан виновным в разглашении государственных секретов (статья 172 УК РК) и превышении должностных полномочий (статья 308 УК РК) с назначением наказания 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе. Внесено представление о лишении его государственной награды.
Нуртаев Е. С. признан виновным в пособничестве в разглашении государственных секретов и ему назначено наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
В июле этого года в
Расследование в отношении бывшего руководителя Комитета нацбезопасности и еще двух фигурантов дела проводилось под грифом «секретно».
О задержании Дутбаева стало известно 28 декабря 2016 года. Сообщалось, что Нартай Дутбаев, Нурлан Хасенов и Ерлан Нуртаев были задержаны по подозрению в разглашении госсекретов, превышении власти и должностных полномочий.