Экс-главе КНБ Нартаю Дутбаеву вынесли приговор

Источник: Tengrinews

В Военном суде Акмолинского гарнизона 24 августа 2017 года оглашен приговор по уголовному делу в отношении Нартая Дутбаева и других фигурантов дела. Судебное разбирательство проведено в закрытом судебном заседании.

«Согласно приговору суда Дутбаев Н. Н. признан виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со статьей 172 УК РК, превышении служебных полномочий (статья 451 УК РК) и ему назначено наказание 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Внесено представление о лишении Дутбаева Н. Н. воинского звания “генерал-лейтенант” и государственной награды», — сообщается на сайте военного суда РК.

Другой фигурант по делу Муратов Р. Ж. признан виновным в совершении аналогичных преступлений (статьям 172, 451 УК РК) и ему назначено наказание 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Хасен Н. Б. признан виновным в разглашении государственных секретов (статья 172 УК РК) и превышении должностных полномочий (статья 308 УК РК) с назначением наказания 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе. Внесено представление о лишении его государственной награды.

Нуртаев Е. С. признан виновным в пособничестве в разглашении государственных секретов и ему назначено наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

В июле этого года в пресс-службе Военного суда республики сообщили, что дело в отношении бывшего руководителя Комитета национальной безопасности находится на рассмотрении в военном суде Акмолинского гарнизона. Процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы дела содержали государственные секреты.

Расследование в отношении бывшего руководителя Комитета нацбезопасности и еще двух фигурантов дела проводилось под грифом «секретно».